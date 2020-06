Verano 2020: Luce perfecta con este outfit de Belinda. (Foto cortesía Publinews)

El verano 2020 está a nada llegar y por ende su peculiar calor también, por ello si estás buscando un outfit que sea perfecto para esta estación del año, sin duda alguna no te puedes perder este look que ha lucido a la perfección la famosa cantante Belinda; así que comencemos porque seguramente te encantará.

Outfit que ayude en este verano 2020

Así es, dicen que en esta vida tenemos dos opciones, quejarnos o disfrutar, y un claro ejemplo de esto son las personas que buscan soluciones y por ende alternativas para no padecer una estación del año, en este caso, el verano 2020. Si este es tu caso, el siguiente outfit de Belinda es perfecto para lucir perfecta y por ende sentirte más fresca en esta época del año.

Sí, en muchas ocasiones solemos pensar que no podemos lucir a la perfección en cierta temporada del año puesto que las circunstancias no lo permiten, claro ejemplo con el verano puesto que creemos que el traje de baño es el único look que se puede portar o que va de acuerdo con dicha estación, sin embargo esto no es así del todo, hay grandes opciones.

Outfit de Belinda

Como comentamos, el outfit de Belinda, cantante de “Amor a primera Vista” es una gran opción para esta estación que está a nada de iniciar. Este consta de un hermoso sombrero, una blusa blanca que tiene el corte perfecto en las mangas para brindar ese toque de frescura que tanto estamos buscando para este verano, y unos pantalones de mezclilla debajo de la rodilla; sin duda alguna la combinación perfecta para esta estación del año que llegará con toda la actitud y con su peculiar calor.

Cabe mencionar que este outfit lo compartió la talentosa y reconocida cantante en su cuenta de Instagram, dicha fotografía en donde la podemos observar con su espectacular outfit, rebasó el medio millón de “me gusta” y por ende dicha publicación se llenó de miles y miles de comentarios.