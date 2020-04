Verano 2020: Cortes de cabello para quitarte unos años

Aunque no lo creamos o no lo queramos aceptar, hay cosas que nos benefician y hay otras que no, como los son los peinados que pueden hacernos ver más grandes, maquillaje que perfile nuestro rostro, cortes de cabello que son perfectos para quitarnos unos años de encima. Si este último aspecto es lo que estás buscando, estas opciones que serán tendencia en este verano 2020 te encantarán.

Cortes de cabello para quitar unos años

Sí, aunque no lo creas, hay cortes de cabello con los que nos podemos quitar unos años de encima. Por ello si eres amante de las cosas que están a la moda, aquí te diremos los que estarán en tendencia este verano 2020; así que comencemos porque son perfecto para el calorcito que se avecina en unos meses.

Shaggy bob

Este es uno de los cortes de cabello que serán tendencia en este verano 2020 y que es perfecto para las mujeres con melena y que desean un cambio fuerte para la próxima estación del año que viene con toda la actitud.

Verano 2020: Cortes de cabello para quitarte unos años. (Foto cortesía Styles Weekly)

Midi asimétrico

Ahora bien, si eres de las mujeres que ama las cosas elegante y por ende lucir de tal forma, sin duda alguna este corte de cabello es para ti; un punto muy importante es que este tipo de corte es de gran ayuda para los rostros redondos y triangulares, y por ende es perfecto para verte más joven.

Verano 2020: Cortes de cabello para quitarte unos años. (Foto cortesía PEXELS)

Lob con fleco

Finalmente si tienes pensado recibir este verano 2020 con un look distinto que te ayude a quitar unos años de encima, este lobo con fleco te encantará; un punto muy importante es que aquí tu puedes proponer el largo de tu fleco, sólo basta que le expliques muy bien a tu estilistas antes de que inicie el corte para que quede muy claro cómo lo quieres.