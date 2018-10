Venus retrógrado en Escorpio hará tambalear muchas relaciones.

Amor, dinero, relaciones pasadas, valores, sensualidad, arte y belleza, son algunos de los temas se verán en jaque por la próxima retrogradación de Venus, a realizarse del 5 de octubre de 2018, a las 19:05 UT, desde los 10 grados del signo escorpio, un movimiento aparente que el planeta realiza una vez cada año y medio, y estará directo de nuevo el 16 de noviembre de 2018, a las 10:52 UT, desde los 25 grados de Libra.



El tránsito del planeta Mercurio cuando está retrógrado, sin duda es ampliamente reconocido y muy temido ya que lo hace tres veces al año y dura tres semanas. En cambio, el ciclo de Venus retrógrado es menos conocido, quizás cada 18 meses, aunque dura más que la retrogradación de Mercurio’.



Tendencias de Venus retrógrado a tener en cuenta

1. Hay una inclinación a revaluar lo que valoramos



Venus rige nuestros valores y bajo su influencia en su ciclo retrógrado, parece que no estamos en contacto con qué y quién exactamente valoramos. Algunos podríamos decir que estamos viendo las cosas con demasiada claridad.



Venus retrógrado es un período para la limpieza de las cubiertas y tratar con el pasado, para avanzar fresco y re-energizado y esto es especialmente apropiado en las primeras tres semanas del ciclo.

2. Los procesos de belleza no son convenientes



Debido a que el planeta rige la belleza y la estética, Venus retrógrado no es un periodo ideal para los procesos de embellecimiento (nuevos peinados, cambiar de estilo, comprar un nuevo vestuario, someterse a una cirugía estética y otros), tampoco para las renovaciones, la re-decoración y similares.

3. Reaparecen los amores del pasado



Podemos ser llamados a hacer frente a los problemas del pasado durante este ciclo. Viejos amigos y amantes pueden volver a aparecer, tal vez para complicar las relaciones actuales. También puede ser un verdadero reto conseguir estar cerca de un amante durante el período de Venus retrógrado. Las relaciones que han sido especialmente difíciles o toxicas pueden llegar a su fin, pero las relaciones fuertes sobrevivirán, incluso si hay algunos golpes y moretones en el camino.

4. Favorece las relaciones poco tradicionales, experimentales y no íntimas

El afecto es difícil de expresar de manera natural o espontánea en estos días de retrogradación de Venus. Podríamos encontrar que otros carecen de sinceridad o de autenticidad en sus expresiones de sutilezas sociales y nosotros podemos estar inclinados a hacer lo mismo. Debido a que Venus se asocia con eventos sociales, los encuentros pueden resultar muy diferentes a lo que habíamos planeado.

5. Beneficia la creación de presupuestos y planes financieros



Este lapso es excelente para la diseñar presupuestos y esquemas financieros. Lo más recomendable con Venus retrógrado es tener los “ojos bien abiertos” o acceder a un tipo de sistema experimental para una evaluación intensiva, aunque las opiniones y evaluaciones puedan cambiar en una fecha posterior.



Debemos tratar de mantenernos a distancia de las decisiones financieras importantes. Por ejemplo, la compra de una nueva casa, un carro, un terreno, invertir en una empresa, o cualquier otro elemento de alto precio porque podría ser contraproducente de alguna manera en el futuro. Estas inversiones pueden llegar a ser pozos sin fondo de dinero o causarnos problemas.

6. Entra en perspectiva la ”necesidad” de una relación



Es un momento en que reconocemos la necesidad de la otra persona para “completarnos”. Algunos podemos estar cuestionando si nuestras parejas son los “socios” que realmente nos complementan. Sobre todo, con Venus retrógrado nos ponernos en contacto con nuestras más profundas necesidades y deseos menos obvios.



7. Tendencia al arrepentimiento más tarde



Es mejor guardar las grandes decisiones para después que el ciclo termine. Nuestras percepciones pueden estar sesgadas y podemos salir del ciclo retrógrado reprochándonos si hemos actuado apresuradamente. Así que, hagamos lo posible para evitarlas y prestemos atención a nuestras evaluaciones para ver si las actuales persisten.

8. No es el mejor momento para entrar en una nueva relación o casarse



No hay nada realmente que temer sobre Venus retrógrado, pero siempre es aconsejable tener especial cuidado durante este ciclo. Es un período en el que muchos astrólogos consideran inoportuno para casarse.



Lo mismo aplica para entrar en una nueva relación, porque nuestros sensores cuando se trata de amor no están trabajando en su máxima eficiencia. Aunque no es algo inaudito comenzar una relación bajo la influencia de Venus retrógrado y que sobreviva y / o prospere, aún así, es posible que no sea tan abiertamente u obviamente cálidas y afectuosas durante este ciclo.

9. Es difícil confiar en nuestros propios instintos



Es extraño confiar en otros. Ahora, cuando se trata de juzgar a los demás o nuestras relaciones es más difícil confiar en nuestros propios instintos. Tendemos a desconfiar de la falta de sinceridad en otros. La gente podría ser o parecer más egoísta, evasiva y sobre protegida. Si estamos ansiosos por arreglar una relación o tratar de programar una reunión, tal vez no sea el mejor momento para hacerlo.



10. Las rupturas en la segunda mitad del ciclo retrógrado son imperfectas



Cuando las rupturas ocurren en la segunda mitad de un tránsito de Venus retrógrado, son imperfectas porque no son a menudo limpias. Debemos estar atentos a la impulsividad porque durante este periodo es difícil avanzar en nuestras relaciones de una manera directa.



Las parejas, los familiares y los amigos podemos reunirnos de nuevo después del ciclo o, si permanecemos divididos, puede ser que luego nos preguntemos si hicimos lo correcto, porque podría quedar algo colgando.

11. Pueden resurgir circunstancias de retrogradaciones de Venus anteriores



Aunque cada ciclo retrógrado es diferente, pueden surgir problemas similares del pasado. De hecho, algunos de los problemas que enfrentamos entonces, puede que tengan que ser tratados de nuevo.

Algunas cosas podrían repetirse de los años anteriores.

Los últimos ciclos de Venus retrógrado

(4 de marzo-15 abril 2017, 25 Julio- 6 Septiembre 2015, 21 Diciembre 2013 – 31 Enero 2014; 15 Mayo-27 Junio 2012; 8 Octubre – 18 de Noviembre 2010; 6 Marzo – 17 Abril 2009; 27 Julio – 8 Septiembre 2007, 24 Diciembre 2005 – 3 Febrero 2006; Abril – Julio de 2004, de Septiembre – Diciembre 2002, de Marzo – Mayo 2001).

Lo que sucedió tiempo atrás, puede inundar nuestra conciencia ahora.

Incluso a veces, un amante del pasado reaparece.