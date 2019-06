Ventajas y peligros de operar con contratos por diferencia (CFD)

Las estadísticas son claras respecto a los contratos por diferencia (CFDs): se puede ganar mucho dinero, pero también hay una alta probabilidad de perderlo. La media de inversores minoristas que obtienen beneficios con los CFDs es del 30%, aunque hay estudios que arrojan porcentajes bastante más bajos. En el peor de los casos, podríamos hablar de un caso de éxito de cada diez.

Luego hay brókeres como Plus500 con avisos más conservadores, indicando que cerca de un 20% de los traders no profesionales ganan dinero. Esto quiere decir que aproximadamente el 80% de los pequeños inversores que operan en la plataforma de trading británica terminan lamentándose. Y la razón suele ser el profundo desconocimiento de los CFDs.

Las plataformas de inversión online disponen de todo tipo de herramientas de análisis y gestión de riesgo, e incluso ofrecen módulos de formación gratuitos. Pero nada de esto sirve sin un plan de trading que integre el funcionamiento de los instrumentos que se manejan. En el caso de los CFDs, hablamos de un producto con múltiples ventajas, pero que conlleva un riesgo que suele infravalorarse.

¿Qué son los contratos por diferencia?

Antes de operar con CFDs conviene tener claro qué es un producto derivado. El trader puede aprovechar la subida o la bajada del precio de un activo, pero nunca llega a poseerlo. Esto suele confundir a muchos inversores minoristas que se sumergen por primera vez en los mercados. ¿Cómo se puede obtener beneficio de algo que no se tiene? Muy sencillo: el activo subyacente es un pretexto para especular.

Lo que posee el trader es un contrato en el que dos partes se cruzan la diferencia del precio de un activo, dado un nivel de entrada y uno de salida. Es esa diferencia entre ambos precios, multiplicada por el volumen del contrato, la que determina las pérdidas (que pueden superar con mucho al capital inicial invertido) o las ganancias. A grandes rasgos, podría definirse como una mezcla entre instrumento bursátil y apuesta deportiva.

En cualquier caso, conviene ver los CFDs como una oportunidad para operar con activos de todo tipo a los que, en muchas ocasiones, no se tiene acceso de otra forma. Hay contratos por diferencia vinculados a acciones, bonos, divisas, índices, materias primas, criptodivisas… Ese es el potencial de los CFDs, y la razón por la cual resultan tan atractivos para los traders novatos (y no tan novatos).

CFDs: ¿trading o gambling?

Los CFDs no gozan de muy buena fama, quizá por la ingente cantidad de inversores minoristas que se dejan los pesos por el camino. Tampoco ayudan demasiado a la imagen de los contratos por diferencia las constantes referencias al gambling. Es cierto que los CFDs se asemejan a las apuestas, pero no necesariamente se tiene que gamblear con este tipo de instrumentos.

El precio de un contrato por diferencia siempre está asociado a un activo subyacente que cotiza en un mercado regulado, así que es posible seguir la evolución del precio del susodicho activo y operar en consecuencia. Otra cosa es el riesgo que se asume operando con CFDs. Es altísimo, entre otras cosas por el apalancamiento permitido y el margen necesario para ejecutar una operación.

Ventajas y peligros de los CFDs

A pesar de los intentos por demonizar los CFDs, la realidad es que son bastante populares gracias sus múltiples ventajas. Con una buena gestión del riesgo, los contratos por diferencia permiten hacer de todo: invertir en multitud de activos, sacar provecho de mercados tanto alcistas como bajistas, operar sin comisiones (en la mayoría de los brókeres market makers) ...

Por esta y otras razones, los CFDs son perfectos para hacer trading intradía o a corto plazo. Para inversiones a medio y largo plazo, no son adecuados. En la mayoría de los casos, no compensa mantener una operación abierta durante largos periodos de tiempo debido al coste añadido de la financiación overnight. Por no mencionar el desgaste psicológico que supone revisar constantemente el estado de la inversión.

Pero quizá el mayor inconveniente de los CFDs es su principal virtud: poder apalancarse en cantidades industriales y aprovechar las caídas de los mercados. Apalancarse demasiado y obsesionarse con las posiciones en corto es un peligro inherente a los contratos por diferencia, pero las grandes oportunidades conllevan grandes riesgos. Depende de cada trader, gestionarlos adecuadamente.