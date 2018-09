Vengarte de tu ex te hace más feliz.

La ciencia ha demostrado que el vengarte de tu ex te hace más y más feliz, claro que muchas veces eso pasa por tu mente después de que lastimaron tu corazón. Cabe mencionar que este sentimiento es algo natural, ya que al vengarnos estamos buscando cambiar nuestro estado de ánimo.

Sí te vengas eres más feliz.

En el mundo hay miles de personas que desean darle una lección a sus ex parejas, ya sea porque fueron infieles o cuando cortaron este sujeto comenzó a hablar mal y hasta mentir descaradamente. Lamentablemente en este mundo encontramos todo tipo de personas y muchas veces nos topamos con las equivocadas.

Según la ciencia el vengarte de tu ex te hace más feliz.

Aunque digas que la venganza no es buena y hasta envenena el alma, un nuevo estudio de The Journal of Personality and Social Psychology aseguró que vengarse del ex te haría mucho más feliz.

De acuerdo a un estudio realizado donde se permitía que los participantes elaboraran ensayos personales con un grupo de personas recibiendo comentarios negativos pre escritos sobre su trabajo. Luego los investigadores dieron a los participantes muñecos vudú para que sacaran su enojo y la agresión que sintieron tras leer los comentarios.

Después de desahogarse con el muñeco, el humor de los participantes mejoró, aunque no sabían qué pasaría si se vengaran directamente de la persona. Si bien la venganza es placentera, no significa que la persona actúe así para mejorar su humor.

Después del estudio.

De esta manera los investigadores concluyeron que en sí la venganza no es algo que las personas disfrutan, sino que la buscan para cambiar su estado de ánimo. De modo que para que tu te sientas feliz o solo un poco mejor puedes practicarlo.

Sé feliz.

Además que si vez que tu ex es feliz con alguien más, no hay motivo para que sigas llorando por esa personas, sal con amigos, disfruta tu vida, demuéstrate a ti y a tu ex que sin él estas mejor, supérate profesionalmente, y que vea que tu también puedes ser aún más feliz que cuando estabas con él, se feliz esa es la mejor venganza.