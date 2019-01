Vence el cáncer y sorprende a todos con su #10yearschallenge

El fenómeno mundial de los #10yearschallenge llegó a todos los rincones del mundo. Grandes famosos como Madonna, Alejandro Sanz e Iker Casillas se sumaron al reto, sin embargo, personas común y corrientes, sin títulos ni millonarias ganancias, han vivido grandes cambios que sin duda alguna, son dignos de volverse virales.

Como el caso de Camila Rivadavia, a quien le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda con tan sólo 9 años de edad. Ella misma reconoce que fueron tiempo difíciles y existen recuerdos que hasta hace poco prefería guardar, pero después de este reto, decidió enfrentar como toda una guerrera el antes y después de su vida.

"La familia siempre estuvo al lado mío, yendo para todos lados. Los médicos del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata hicieron un trabajo increíble [...] Fue duro. Sufrí mucho físicamente, pero siempre tuve la esperanza de que iba a poder seguir".

La leucemia linfoblástica aguda es uno de los 4 tipos de cáncer que afectan la sangre. Provoca anemia, sangrados e infecciones; y con tan sólo 9 años de vida, tuvo que someterse a tratamientos invasivos como la quimioterapia.

No obstante, en la actualidad Camila tiene 18 años y vive su vida con plenitud. Reside en Mar del Plata, Argentina, estudia, trabaja, e incluso encontró el amor.

#10yearschallenge

“Yo lo estaba pensando, no me decidía, no me animaba. Y mi amigo me dice: 'Estaría bueno que pongas una foto del tratamiento y una de ahora. ¡Sería un éxito!'. Le dije: 'Bueno, dale. Lo hago por vos”

Un amigo cercano fue quien le dio el último empujoncito que necesitaba para llevarlo a cabo, y en cuestión de tan sólo una noche, su cuenta de Twitter recibió más de 17 mil retuits y 19 mil me gusta.

"Es muy loco. La verdad, no me esperaba que fuera tan masivo. Todavía no caigo",

"Hasta el miércoles lo sentía como algo que me tocó pasar y que ya está, que lo quería dejar guardado en un baúl y no volver a sacarlo. Pero ahora me parece muy importante porque es algo fuerte, le gané a algo grande. Ahora pienso que no tendría por qué tenerlo en un baúl, sino que tendría que mostrarlo. Mostrar mi pasado, que es algo que no puedo borrar”.

Camila Rivadavia venció el cáncer y comparte su #10yearschallenge.

“Si bien me gustaría no haberlo vivido, ahora me está pasando esto que está bueno para ayudar a otras miles de personas que están pasando por lo mismo".

