Vegetarianos: cosas que nadie te dice

No sólo ya es un esfuerzo el tratar de convertirte en vegetariano y adaptarte a tu nueva forma de comer, sino también tu alrededor cambia, y son cosas que nos hubiera gustado saber antes de cambiarnos a este estilo de vida.

"Debes comer carne"

La realidad es que todos están acostumbrados a una dieta omnivora, ya que es la "correcta". Cuando quieres comenzar a dejar la carne todos suelen inducirte aún más en comer la carne. Sabemos que nuestras personas cercanas sólo tratan de que nosotros nos mantengamos saludables y comer bien, pero si ya es una decisión firme, comienza a ser molesto no importa cuantas veces lo expliques, saldrán a comer a lugares donde adorabas comer la carne o chantajearte, sufrirás regaños y ya llegarán esas platicas serias sobre tu alimentación hasta que terminen en comentarios graciosos pero con toda la intención en que debes comer carne.

SIEMPRE preguntan lo mismo

Como no es común que alguien sea vegetariano, para todos es toda una total confusión y se vale tener dudas, pero a veces cansan, ya que siempre suelen preguntar lo mismo ¿y qué comes?¿no comes pollo? ¿mariscos?, ¿toda tu familia es vegetariana?, ¿por que eres vegetariano?. Así que si dices que no comes la carne, prepárate para una conferencia o un debate, por que hay personas que comienzan a cuestionar tus principios, así que debes de estar muy bien informado para todo tipo de preguntas.

Salir a comer

Esto se puede complicar un poco, ya que no sueles comer lo que antes hacias con frecuencia, tus salidas con amigos, familia o compañeros se convierte en llevar tu tupper con tu comida a parte, o ya existen muchos restaurantes que ofrecen opciones para vegetarianos. Pregunta con anticipación si a que lugar irán a comer para saber si llevas tu comida o puedes pedir tu platillo en el lugar. Otra opción sería pedir a domicilio de otro restaurante. El punto es pasar el tiempo con tus seres queridos.

Pierde la vergüenza

Si eres vegetariano debes saber de todo lo que comes, para que no ingieras alimentos de origen animal, así que si vas a comer a algun lado, más vale preguntar lo que contiene tu platillo o si tienen opción para vegetarianos, sino, deberas hacer tu propio platillo diciendole todo con detalle al mesero, no tengas miedo a ser mal visto, estás pagando por un servicio y es algo que con el tiempo se vuelve normal.

Burlas

Si, las burlas son el pan de cada día a de los vegetarianos, y más si eres mexicano, ya que los mexicanos tenemos un tipo de humor muy sarcástico y algo negro, al principio es un poco molesto. En las reuniones eres el objeto de burla por un momento pero con el tiempo tomas el lado gracioso de la situación y dejas de tomarte todo muy a pecho, pero OJO, debes diferencias entre pequeñas burlas y tu orgullo como persona, recuerda siempre darte tu lugar.

Si bien, ser vegetariano es mucho mas complicado de lo que se ve, pero nada que no se pueda manejar, tendra sus cosas negativas, pero tambien sus positivas y tu estas agusto contigo mismo que es lo que importa, asi eres feliz. ¿Sabias todo esto?