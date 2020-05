Veganos y vegetarianos sufren más enfermedades mentales, asegura estudio. Foto: lavanguardia.com

Estudio revela que las autolesiones, depresión y ansiedad son más frecuentes estadísticamente en personas veganas y vegetarianas, aunque, no da referencias de relaciones de causa-efecto; sin embargo, esto pone en tela de juicio si no comer carne es realmente saludable.

Estudio pone en alerta a vegetarianos y veganos

La Universidad de Indiana, publicó en la revista científica Critical Reviews in Food Science and Nutrition, un estudio en el que se mostraron estadísticas alarmantes sobre las enfermedades mentales que padecen veganos y vegetarianos, pues, todo apunta a que presentan un mayor índice de estas, en comparación con aquellas que tienden a consumir carne en sus dietas, ¿puedes creerlo?

Mujer vegana. Foto: educacion.uncomo.com

Para realizar esta investigación, los científicos hicieron un análisis sistemáticos que se basó en información de 160 mil personas alrededor del mundo, de las cuales 8 mil 500 no comían carne y aplicaron 18 estudios.

Los resultados fueron contundentes, de los 18 estudios realizados, 11 indicaron que las personas veganas y vegetarianas presentaban más riesgo de sufrir comportamientos autolesivos, depresión y ansiedad, incluso, al realizarles estudios todavía más precisos, el riesgo era todavía más elevado.

Cabe destacar que, los investigadores, no precisaron si las personas eran veganas y vegetarianas, simplemente tomaron en consideración que las 8 mil 500 personas que se prestaron para el estudio, no consumían carne, por ello, se asume que eran veganas o vegetarianas.

¿Qué opinan los autores del estudio?

Estos resultados ponen en tela de juicio a las dietas que no consideran la ingesta de carnes, pues, las pruebas fueron contundentes, si no comes carne eres más susceptible a desarrollar enfermedades mentales, al respecto, los científicos declararon al Psypost: “Muchos individuos con trastornos alimentarios utilizan el veganismo y el vegetarianismo como ‘tapadera’ para ocultar su enfermedad”.

Además, añadieron: “Las dietas veganas y vegetarianas estrictas pueden conducir a deficiencias de nutrientes que aumentan el riesgo de enfermedad mental".

Veganos son más propensos a las enfermedades mentales. Foto: libremercado.com

Es importante recordar que, este no es el único estudio que sostiene aspectos negativos para las dietas veganas o vegetarianas, solo basta recordar que en el 2019, la revista Nature publicó un estudio cuyos resultados aún no definitivos, apuntaban que, esas tiendas modifican la microbiota intestinal, provocando que las funciones cognitivas se afecten.

Por otro lado, en el año 2018, un estudio con cohortes realizado a más de 90 mil personas señaló que, excluir grupos de alimentos de la dieta, por ejemplo productos derivados de animales y carne, aunque, puede ser cualquier otro de la pirámide alimenticia, estaba relacionado con síntomas de depresión.

TE PUEDE INTERESAR: Te decimos porque la dieta de veganos y vegetarianos afecta la inteligencia

Sin duda, hay mucho que pensar y reflexionar sobre nuestro habitos alimenticios, para que, exista un equilibrio entre la salud humana, la dieta, el consumo y el bienestar de animal.

Con información de QUO.