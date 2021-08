Vasos comestibles es la novedad del estadio Manchester City

Manchester City ha causado mucho furor en diversos medios y es que actualmente está probando nuevos productos en su estadio y uno de ellos es innovador vaso que puede comerse después de usarse.

Resulta que la empresa BioBite se encargó de crear un vaso único y que ya está disponible en el Etihad Stadium, casa del Manchester City y que es la novedad que muchos quieren comerse.

Es esta ocasión la empresa BioBite creo un producto que ayuda al medio ambiente y no genera basura al consumirlo y se trata de un vaso para bebidas calientes que es totalmente comestible.

¿Cómo funciona el vaso comestible?

Estadio del Manchester City

El Manchester City ya está probando este producto dentro de su estadio, a ver qué tal le funciona, por lo menos, el personal de limpieza no tendrá que levantar tantos vasos del suelo después de los partidos, una ventaja para el medio ambiente.

Se sabe también que ahora no solo dentro del estadio son vendidos, sino también también en las inmediaciones, lo malo para ellos y sus ganancias, es que no siempre los aficionados querrán alguna bebida caliente, pues la cerveza caliente es típica de Alemania y no de Inglaterra.

Tal parece que el regreso de los fanáticos a los estadios en la Premier League ayudará a que la economía de los equipos se estabilice, porque con la pandemia tuvieron muchas pérdidas.

¿De qué están elaborados estos vasos comestibles?

Vaso comestible

La empresa creadora ha dado a conocer que es básicamente un recipiente en el que puedes poner bebidas calientes y parecen una especie de conos de helado, que están hechos de obleas y por si te lo preguntas, no pierden su forma con el líquido que introduzcas.

La página de la marca describe que es una alternativa sabrosa, crujiente y completamente orgánica a los vasos desechables que venden en cualquier establecimiento, además no es el único uso que tienen, pues se puede poner sopa o incluso, alimentos fríos como helado o yogurt.

Cabe destacar que cada vaso equivale a 220 mililitros, alrededor de 7.4 onzas líquidas y pueden soportar hasta 85 grados centígrados, además el vaso junto al líquido está previsto para que dure crujiente por hasta 45 minutos, así que, si hace mucho frío en el estadio del ManCity, 2 son la opción correcta.

