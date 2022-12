¿Vas al tianguis? Estas son las cosas que no debes comprar

El tianguis es una excelente opción para comprar diferentes artículos porque hay mucha variedad para escoger, sobre todo si se trata de ropa y frutas de temporada.

Sin embargo, hay algunos productos que desafortunadamente son vendidos en este lugar pero que no son de buena calidad y es mejor evitarlos, no sólo porque pueden dañarse, sino que son peligrosos para la salud.

En La Verdad Noticias te compartimos una lista de cinco cosas que nunca deberías comprar en los tianguis de tu ciudad.

¿Qué productos no comprar en el tianguis?

Los celulares mayormente son robados o están defectuosos.

En el tianguis puedes encontrar artículos muy variados y a bajo costo, por eso son los lugares perfectos para encontrar productos de buena calidad y sin gastar mucho dinero.

Mayormente encontrarás artículos como ropa de segunda mano o nueva, frutas, zapatos, accesorios y joyería; los cuales se venden rápidamente por sus excelentes precios.

Sin embargo, hay otros que no se deberían ni de vender en estos lugares porque son un peligro para la salud o de mala calidad; un ejemplo de ello son los siguientes productos:

Perfumes.

Los perfumes, al igual que los cosméticos suelen ser muy baratos en los tianguis pero que sin duda se tratan de productos piratas.

Además están fabricados con productos que tienen exceso de sustancias desconocidas, lo cual puede causar infecciones en la piel y resultar peligrosos; aunque tengan un costo elevado es mejor conseguir fragancias en tiendas originales.

Dispositivos electrónicos.

Otro producto que sin duda saldrá fallado si los compras en estos sitios son los dispositivos electrónicos como los teléfonos, tabletas, entre otros productos inteligentes; ya que la mayoría son robados o están dañados.

Por lo tanto es mejor omitir la compra de estos artículos, si no quieres tirar tu dinero porque el aparato saldría defectuoso; lo mejor es conseguir ofertas buenas en tiendas de electrónica.

Artículos que no debes comprar en el tianguis porque es peligroso

Evita comprar medicamentos.

Medicamento.

Todo lugar que venda medicamentos y no sea una farmacia o consultorio médico, es un rotundo NO LO COMPRES, porque no es seguro ni se tiene la aprobación certificada para hacerlo.

Evita a toda costa adquirir fármacos vendidos en mercados o tiendas de segunda mano ya que pueden estar caducados o adulterados, lo cual es un grave peligro para tu salud porque te puedes intoxicar y acabar en el hospital.

La FDA recomienda no comprar ni vender medicamentos en los tianguis.

Cosméticos.

Si quieres conseguir maquillaje barato, los tianguis son la mejor opción; sin embargo, lo debes de evitar a como dé lugar porque los productos en estos lugares llevan mucho tiempo empaquetados y no siguen las medidas de salubridad.

La mayoría de los cosméticos no tienen fecha de caducidad, lo cual los vuelve aún más peligrosos; también pueden tener hongos o alguna bacteria que afecte la salud de tu rostro. Recuerda que estos artículos no pasan el control de calidad.

Detergente suelto.

En el tianguis se ha implementado una nueva sección en donde se venden productos a granel como detergente, croquetas, y productos de limpieza para el hogar.

Los expertos recomiendan NO adquirir estos artículos porque la mayoría de los casos están diluidos o están caducados; lo mejor es comprarlos en el supermercado, de esta manera te aseguras de que son totalmente nuevos y concentrados.

