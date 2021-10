Vans celebra Halloween con colección inspirada en películas de terror

Octubre está a punto de terminar, lo que significa que las fiestas de Halloween se aproximan. Por tal motivo, Vans ha anunciado en sus redes sociales la llegada de la colección Vans x Horror, misma que está inspirada en las películas de terror más memorables de todos los tiempos.

A través de sus redes sociales, la famosa marca de tenis reveló algunas imágenes de sus nuevos modelos inspirados en las películas ‘Friday The 13th’, ‘The Lost Boys’, ‘It’, ‘The Exorcist’, ‘A Nightmare on Elm Street’ y ‘The Shining’. Cabe destacar que los productos cuentan con imágenes o frases referentes a estas exitosas producciones de Warner Bros.

La nueva colección ha dejado fascinados a los cibernautas.

De acuerdo a información publicada en la sección Vans x Horror del sitio web, no solo hay una gran variedad tenis, sino que también podrás encontrar sandalias, playeras, sudaderas, cangureras, gorras y calcetas, todo lo necesario para tener un look de miedo.

Aún no tiene fecha de llegada a México

Cabe destacar que México ha sido contemplado para este lanzamiento, pues la línea ya fue anunciada en las redes sociales de la empresa en nuestro país. Sin embargo, aún no hay una fecha para su llegada, ya que la colección Vans x Horror no está disponible en tiendas físicas, esto a pesar de que los productos ya están disponibles en el sitio web.

“Llega a México Vans x Horror, una colección sacada de las mejores películas de terror más emblemáticas de los últimos años. Date una vuelta por la Vans Store y con nuestros distribuidores autorizados para conocerla”, escribió Vans México en su cuenta de Instagram.

¿Cómo nació el Halloween?

El 31 de octubre es una fecha favorita para millones de personas.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Halloween nació en la cultura Celta. Hoy en día es una de las celebraciones más esperadas por las personas, pues además de salir a pedir dulces con divertidos disfraces, también es posible ver a famosos luciendo los mejores disfraces.

