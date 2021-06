Vanessa Hudgens es la reina del animal print en el Festival de Cine de Tribeca

¡Vanessa Hudgens fue una de las mejor vestidas en la alfombra roja del Festival de Cine de Tribeca! Con un atuendo que demostró que domina el arte de los estampados, la actriz fue un éxito, por lo que en La Verdad Noticias te traemos el desglose completo de su look.

La actriz asistió al estreno de su película Asking For It en el SVA Theatre de la ciudad de Nueva York y lucía elegante con una blusa de botones de Valentino de gran tamaño con estampado de leopardo que se abrió desde el área del abdomen hacia abajo y pantalones cortos de cuero negro.

Hudgens es toda una estrella en Festival de Tribecca

La ex- estrella de High School Musical combinó el atuendo con lindos tacones negros que tenían correas envueltas alrededor de sus tobillos. Sus largos mechones oscuros estaban recogidos en un moño alto que ella complementó con un collar y anillos.

También tenía las uñas pintadas de un color púrpura y claro y las uñas de los pies pintadas de negro. La estrella era todo sonrisas mientras saludaba a los espectadores y posaba para fotos épicas en el evento.

Asking For It, nueva película de Vanessa Hudgens

Vanessa se presenta al estreno de Asking For It

En el estreno de Asking For It, se unió a sus coprotagonistas, incluidas Alexandra Shipp, Leslie Stratton, Lisa Yaro y Katerina Baker, así como su mejor amiga GG Magree. Según los informes, el grupo fue a una fiesta posterior en Nearly Ninth At Arlo Midtown después del estreno para continuar la celebración del festival y el lanzamiento de su película.

Asking For It trata sobre una "mesera de un pueblo pequeño" que "es agredida sexualmente después de una cita con su viejo amigo" antes de hacerse amiga de un "misterioso extraño que" le presenta a The Cherry Bombers, una pandilla de mujeres "que" todas sufren de traumas pasados.

Juntos, luchan contra una sociedad misógina apuntando a los violentos chicos de fraternidad, una fuerza policial corrupta de traficantes de personas y el peligroso grupo de extrema derecha MFM (Men’s First Movement)”, según el sitio web de Tribeca.

Además de Asking For It, Vanessa Hudgens está celebrando el lanzamiento de su otra película nueva llamada tick, tick ... BOOM!. El avance de la tan esperada función, que también está protagonizada por Alexandra y Andrew Garfield, se lanzó el 10 de junio.

