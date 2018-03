Consumir productos orgánicos es una tendencia más popular

Actualmente la tendencia de consumir comida orgánica va en aumento, pues aunque mucho lo nieguen, el hecho de ver que nuestras estrellas favoritas lo hacen, provoca en nosotros el querer hacerlo también, sin embargo cuando es nuevo y no sabe bien del tema, puede infartarse por todo lo que le pueden dar de información sobre los alimentos normales y después surgir en la mente de uno la pregunta: ¿Vale la pena invertir en comida orgánica?

Muchas madres cuando van a pláticas sobre el consumo de productos orgánicos, se les explica no solo de los beneficios a la salud, sino del peligro que implica darle a los más pequeños de la casa comida preparada con verduras normales y no orgánicas.

Esto puede hacer que uno piense que es la peor persona del mundo y con la sensación tal vez de que se ha vivido engañado por mucho tiempo, pero hay que tomar en cuenta que años atrás cuando no habían tantos avances en la tecnología, era normal comer cualquier verdura y alimento de procedencia animal, ¿pasaba algo malo? no lo creo.

Con esto no queremos decir que es malo o mentira que la comida orgánica sea buena, sino que nos quede claro que no nos alarmemos sin sentido, pues primero hay que conocer bien las cosas, es decir, informarnos para después tomar una decisión o hacer un juicio.

¿Qué son los productos orgánicos?

En general los productos orgánicos se refieren a aquellas verduras y frutas que se cultivaron sin el uso de químicos, fertilizantes artificiales y pesticidas.

No solo hay verduras orgánicas, puedes comprar leche, huevos y carne. En ese caso a los animales no se les dieron ni antibióticos ni hormonas durante su crecimiento.

En México es la Sagarpa la encargada de dar la certificación orgánica, así que antes de pagar una millonada por tus jitomates, checa que lleven la etiqueta de "Orgánico Sagarpa México".

Además de las características ya mencionadas, en México es necesario respetar las temporadas de cultivo y cosecha, rotar cultivos y otros muchos requisitos.

Nuestro país es el cuarto productor a nivel mundial de productos orgánicos, pero el 90% se destina a la exportación (Datos de Campo Vivo).

Beneficios de comprar y consumir verduras orgánicas

De acuerdo a un artículo del 2017 de la revista Time hay cuatro beneficios científicamente probados:

1) No utilizar pesticidas (o utilizarlos en menor cantidad) puede que reduzca la presencia de cancerígenos en las verduras, pero no es algo 100 por ciento seguro, asi que no evitas el cáncer solo por comer cosas orgánicas.

Los métodos de fertilización utilizados para cultivar verduras orgánicas reducen en un 48% la presencia de metales pesados que pueden causar daño a los riñones.

2) La leche orgánica tiene un 50% de grasas buenas, o sea de Omega-3.

3) Las hormonas inyectadas a animales para fomentar su crecimiento pudieran ser causa de cáncer. El problema aquí es las legislaciones en el mundo todavía no regulan adecuadamente esto, y es difícil estar seguro que la carne que consumimos no tiene ni antibióticos ni hormonas.

4) Aunque no todos los estudios coinciden, las cebollas orgánicas tiene 20% más de antioxidantes, sin embargo no es en todos los casos.

¿Puedo tener cáncer si no los compro?

La respuesta más obvia y sencilla es: NO, no morirás de cáncer si sigues consumiendo productos que no sean orgánicos.

En parte porque no puedes estar 100 por ciento seguro de que el producto que dice ser 'orgánico' realmente lo sea.

El Sistema de Salud Británico (NHS), por mencionar un organismo oficial y bien informado, ha hecho varios estudios y ha puesto a mucha gente a leer otras investigaciones, para llegar a la conclusión de que no hay nada que pruebe que los alimentos orgánicos son más saludables

Es importante decir que muchas de estas certificaciones orgánicas son un proceso burocrático, pues en el campo hay granjeros y trabajadores que no tienen la certificación orgánica pues no tienen los recursos para obtenerla, pero sus cultivos son de excelente calidad.