Vagina estrecha: Lógrala con estos tips y, ¡aumenta tu placer!

El envejecimiento, los cambios hormonales, el embarazo y el parto pueden ensanchar la vagina. Para muchas mujeres, la pérdida de elasticidad y el ensanchamiento de la misma puede convertirse en un problema de salud mental. Aprende a estrechar tu vagina con estos útiles tips.

La elasticidad de la vagina, puede afectar a tu autoestima y en tu confianza a la hora de tener relaciones de pareja.

El tener estrecha la vagina no solo aumenta el placer para la mujer sino también para el hombre. Los expertos aseguran que el placer no está definido por el tamaño del pene sino en su firmeza y tonificación, así como en los movimientos que se realicen con él.

Con una vagina más estrecha se estimula más el pene, la mujer puede experimentar más placer en la penetración y ayuda a alcanzar el orgasmo con una mayor facilidad.

Conoce cómo lograr estrechar la vagina. foto: esquirelat

Formas para estrechar la vagina

Una de las formas más recomendadas para tonificar y estrechar la vagina es con los conocidos ejercicios de Kegel. Son ejercicios de contracción y relajación y hay que hacer varias repeticiones.

Para practicar estos ejercicios es necesario notar los músculos del suelo pélvico. Son los que permiten cortar el flujo de orina cuando se está orinando, por ejemplo. Para ejercitar esta zona, hay que apretarlos durante unos 10 segundos y relajarlos durante otros 10 segundos. Es importante ir haciendo repeticiones, alterando el tiempo de presión y de relax.

Otros métodos

Hay otros métodos para hacer que la vagina se estreche. Por ejemplo, hacer sentadillas puede ser una solución estupenda. Además de conseguir estrechar y tonificar la vagina, también se tonifican los músculos de las piernas, pantorrillas, cuádriceps, zona del muslo y también ayuda a tener unos glúteos más tonificados.

Este ejercicio se hace colocándose de pie, con las rodillas ligeramente flexionadas y los pies separados a la altura de los hombros, paralelos. Ahora simularemos que nos sentaremos en una silla, con la espalda recta y los brazos extendidos. Hay que bajar y subir como si fuéramos a sentarnos.

Si se quiere aumentar la dificultad, en lugar de apoyar toda la superficie del pie, intentaremos hacer el ejercicio de cuclillas. No es sencillo al principio y costará algo acostumbrarse, pero también brinda buenos resultados.

Los ejercicios de Kegel son una forma de estrechar la vagina. foto: pinimg

Herramientas para fortalecer la pared vaginal

También hay otras propuestas como los conos vaginales. Los puedes encontrar en diferentes pesos y tamaños y el ejercicio debe ser realizado durante unos 15 minutos.

Se deben insertar estos conos en la vagina y apretar los músculos del suelo pélvico para mantenerlos en el lugar durante unos 15 minutos. Realiza este ejercicio dos veces al día para mejorar los resultados. Se comenzará con el cono más ligero y a medida que se domine, se pasará a otro más pesado.

También las bolas Ben Wa, bolas chinas o bolas de Geisha es otra opción. Se puede hacer en cualquier lugar tras haberse insertado las bolas en la vagina. Hay que apretar los músculos para mantener las bolas dentro, lo que hará que se esté ejercitando la zona en todo momento. Tras poco tiempo, cualquier mujer verá que se puede tener un gran control sobre los músculos de la vagina.

¿Por qué se puede estrechar la vagina?

Es importante comenzar por decir que tener la vagina ancha no está relacionado con la cantidad de relaciones sexuales tenidas. Las razones son muy variadas. Por ejemplo, una vagina puede no volver a la normalidad tras un embarazo o por un parto. Si se tienen embarazos o partos muy seguidos, la vagina no se recupera al 100%.

Muchas mujeres deciden someterse a una intervención llamada vaginoplastia, algo que conlleva riesgos y un desembolso económico. Buscando tener los músculos pélvicos tonificados se conseguirá el objetivo. Pero, además, con ello, se conseguirá que haya más lubricación genital, otra preocupación de muchas mujeres con el paso de los años. Si quieres saber más de sexualidad, lee en La Verdad Noticias.

