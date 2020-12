¿Vacunas contra el COVID-19 dan mayor inmunidad que superar la infección?

Vacuna contra COVID19, es una forma más segura de recibir inmunidad. Foto: www.eleconomista.com.mx

Las vacunas contra el COVID-19 ya están siendo distribuidas por todo el mundo con la finalidad de dar inmunidad a toda la población, pero aún no se ha dicho oficialmente cuánto tiempo puede proteger su aplicación, y ante esta situación muchos se preguntan si haber superado el contagio del nuevo coronavirus les da la misma inmunidad que el medicamento, ¿tú qué opinas?

Inmunidad contra el COVID-19: ¿contagio o vacuna?

En La Verdad Noticias te recordamos que actualmente hay muchas enfermedades que ya se pueden controlar en el mundo gracias a que existen vacunas para cada una de ellas, aunque, no todas reciben la misma inmunidad con los medicamentos, ya que por ejemplo, en el caso de las paperas, la varicela y el sarampión, el nivel más alto de protección a los virus que las causan se recibe cuando se contagia de estos, y es tan eficaz que incluso a muchos solo les da una vez en la vida.

TE PUEDE INTERESAR:Vacuna de Oxford contra el Covid-19 estará lista para navidad en el Reino Unido

Lo anterior, no significa que no te vacunes, sino todo lo contrario, debes prevenir que en caso de que tengas un contagio al menos tu sistema inmune esté preparado para la infección y los síntomas que te den sean muy leves, ya que estas enfermedades no dejan de ser peligrosas para la vida humana, así que procura siempre tener toda tu cartilla de vacunación completa, ¡cuídate!

Por otro lado, los casos en que las vacunas dan mejor inmunidad que si contraes la enfermedad, son donde los protagonistas son los neumococos o meningococos, ya que la vacuna realmente te salvará de estos patógenos de forma exitosa, lo mismo pasa con la vacuna del VPH.

¿Es más segura la inmunidad que da la vacuna contra el COVID-19? Foto: aristeguinoticias.com

Ahora bien, ¿qué pasa con la vacuna contra el COVID-19?, como seguro sabes, el nuevo coronavirus nunca antes se había presentado en el mundo, y los científicos han sido muy cuidadosos en el desarrollo del medicamento que lo previene, pues aplicaron estudios que determinaron que realmente es seguro para el uso humano y que es eficaz contra el virus.

Así que, podríamos decir que si combatirá la enfermedad, pero ya que todos los análisis se han centrado en ello, realmente aún no sabe cuánto tarda la inmunidad que ofrece, y lo mismo pasa cuando se habla de la inmunidad que se recibe después de la infección, pues hay quienes aseguran que realmente no da tanta como se espera, de ahí que existan casos de reinfección, así que ¡no te confíes!

TE PUEDE INTERESAR:Vacuna contra el COVID-19 de Oxford y AstraZeneca obtiene un 99% de eficacia

Sin embargo, no te angusties, recuerda que en el caso del COVID-19, las vacunas realmente no causan un efecto colateral al ser aplicadas, algo que definitivamente es mejor que contagiarse del nuevo coronavirus, ya que si eso ocurre los síntomas que puede causar van de muy leves a mortales, por eso es crucial no temerle a la vacunación, y seguir completamente las medidas sanitarias para evitar los contagios, ya que hasta el momento la forma más segura de recibir inmunidad, ¡protégete!

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información del Heraldo de México.