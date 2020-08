Vacuna contra la influenza en niños es ¡muy importante este año!

Importancia de la vacuna de la influenza en niños. Foto:CIDICS

Siempre es una buena idea asegurarse de que sus niños reciban una vacuna anual contra la influenza, pero más aún este otoño, ya que el coronavirus continúa propagándose por gran parte del mundo.

Como cualquier padre sabe, la temporada de resfriados y gripe siempre trae una gran cantidad de virus respiratorios y secreción nasal, pero este año existe la posibilidad de contraer gripe y Covid-19 . Por eso, los líderes de salud pública instan a todos a que se vacunen contra la influenza para protegernos y evitar que los hospitales se llenen de pacientes enfermos.

Si ha estado pensando en la vacuna contra la gripe de este año y se pregunta cuándo debe vacunarse o adónde ir durante la pandemia, tenemos las respuestas a continuación.

Vacuna de influenza en niños

Los niños generalmente reciben su primera vacuna contra la gripe a partir de los 6 meses de edad, momento en el que se les administra otra vacuna unas cuatro semanas después. Eso se debe a que el sistema inmunológico de los niños pequeños menores de 9 años no tiene una respuesta tan fuerte a la vacuna como la de los niños mayores y los adultos. La inmunidad máxima se desarrollará aproximadamente dos semanas después de la segunda inyección.

Vacuna contra la influenza. Foto: El Siglo de Torreon

Los niños menores de 9 años que nunca antes recibieron la vacuna también necesitarán dos vacunas contra la gripe este año, distribuidas con cuatro semanas de diferencia. Del mismo modo, los niños menores de 9 años que hayan recibido solo una vacuna contra la influenza en el pasado, y luego nunca recibieron otra vacuna contra la influenza en ningún otro momento, también deben recibir dos vacunas este año.

Los niños de 9 años en adelante solo requieren una vacuna contra la gripe, y estos niños tardarán al menos dos semanas en estar completamente protegidos después de la administración de la vacuna.

Momento ideal para vacunarse

Según los CDC, la temporada de influenza puede comenzar en octubre y continuar hasta abril o mayo. La inmunidad conferida por la vacuna contra la gripe disminuye con el tiempo, pero más en adultos que en niños. Por lo tanto, no se preocupe si está sincronizando la vacuna con precisión y solo planea vacunar a sus hijos en septiembre u octubre.

Si ya es noviembre o diciembre y sus hijos aún no se han vacunado, no se desanime. Haga que se vacunen lo antes posible. E incluso si sus hijos no reciben la vacuna y luego contraen la gripe, debe vacunarse cuando se recuperen, porque todos pueden contraer la gripe más de una vez.

Otras recomendaciones para cuidar a los niños

Otras medidas que puede tomar para ayudar a prevenir los virus respiratorios, como la gripe, incluyen: mantenerse alejado de las personas enfermas; lavarse las manos con frecuencia; evitar tocarse los ojos y la boca, porque esa es una de las formas en que se propagan los gérmenes; continuar usando máscaras en lugares públicos; y distanciamiento social siempre que sea posible.

Por último, asegúrese de limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia en el hogar, como pomos de puertas e interruptores de luz. Y los CDC dicen que desarrollar buenos hábitos también puede ayudar a su cuerpo a mantenerse saludable: duerma lo suficiente, haga ejercicio, beba mucha agua y coma una dieta nutritiva y equilibrada.