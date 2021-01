Vacuna contra el COVID-19: ¿riesgo o salvación? ¡despeja tus dudas!

Las vacunas contra el COVID-19 no son tan peligrosas cómo crees. Foto: www.altonivel.com.mx

¿Tienes miedo de vacunarte contra el COVID-19?, si quieres un ejemplo de por qué no deberías estar asustado por esta vacunación, basta con que tomes perspectiva con estas cifras que no mienten, la cantidad de personas que han registrado tener una reacción alérgica por el coronavirus es diminuta ante la cantidad de personas que están salvando gracias a ella, así que en resumen, solo piensa en lo que Aaron E. Carroll escribió para el “The New York Times”.

“No hay duda de que el valor de la vacunación supera el riesgo.”

TE PUEDE INTERESAR:Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech ¡usa tecnología de punta!

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), señala que 60 personas fallecen por picaduras de abejas o avispas, y de esa cifra tres veces más pierden la vida a causa de una alergia alimentaria, mientras que solo 6 individuos de los miles que recibieron la vacuna contra el COVID-19 presentaron una reacción alérgica de importancia, y, aun así, todos ellos lograron salvar su vida con el tratamiento que les suministraron.

En La Verdad Noticias te revelamos que solo 11 personas en Estados Unidos de los 2.1 millones que han recibido la vacuna contra el COVID-19 resultaron con una reacción alérgica grave, lo cual representa una de cada 190 mil dosis administradas.

Vacunas contra el COVID-19 son una herramienta para detener la pandemia. Foto: www.semana.com

Otro dato que te ayudará tener más confianza sobre la vacunación del COVID-19 es que 1 de cada 10 ciudadanos de los Estados Unidos informa que es alérgico a la penicilina, además 1 de cada 2 mil 500, y 1 de cada 5 mil ha padecido anafilaxia a las vacunas, y aun así los pediatras la siguen administrando porque cuando existe una reacción alérgica a esta es muy leve y en caso de que sea grave puede ser controlada, pues ¡el beneficio supera los daños!

Hasta el momento sabemos que la vacuna contra el COVID-19 no es la solución a la pandemia, pero si es una gran herramienta para contenerla, y la situación es que para poder adquirir la inmunidad colectiva es necesario que toda la población o sea inmunizada o infectada, la primera opción sería una salvación, la segunda una tragedia, así que tal vez no tengas mucha fe en ella, pero lo es cierto es que sigue siendo la mejor manera de adquirir inmunidad.

TE PUEDE INTERESAR:Vacuna contra el COVID-19 de Oxford y AstraZeneca obtiene un 99% de eficacia

Ahora ya lo sabes, la vacuna contra el COVID-19 no es perfecta, pero no tengas miedo solo porque sí, infórmate bien sobre ellas, ¡cuídate mucho!

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de elcomercio.pe