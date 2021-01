Vacuna contra el COVID-19: ¿puede o no hacer cambios en el ADN?

Vacuna contra el COVID-19 no modifica tu ADN. Foto: agenciasinc.es

¿Aún tienes miedo de la vacuna contra el COVID-19?, uno de los mitos más extendidos es que el medicamento puede modificar tu ADN, pero ¿realmente es cierto?, ¡descúbrelo aquí!

COVID-19: ¿vacuna puede modificar tu ADN o enfermarte?

Como sabes la vacuna contra el COVID-19 actual con la tecnología del ARN mensajero, es decir, cuando el medicamento entra en tu organismo es capaz de producir la proteína Spike que tiene el nuevo coronavirus, para que tu sistema inmunológico lo reconozca, pero esto no significa que te enfermará con él o que modificará tu ADN.

Derivado de esto, es que debes saber que las vacunas contra el COVID-19 hechas por CureVac, Moderna y Pfizer no son capaces de modificar el ADN del cuerpo humano y tampoco te inyectarán el COVID-19, y al respecto, la residente de genética, Ana Cecilia Jara, dio a conocer que la tecnología ARN mensajero da las instrucciones al organismo para que este pueda generar la proteína Spike, pero eso no significa que entonces te cause la infección.

Vacuna contra el COVID-19 no te enferma del virus. Foto: elfinanciero.com.mx

Además, la experta señaló que todo el tiempo estamos expuesto al ADN de otros organismos como al comer pollo, verduras o frutas, y que no por eso el ADN humano se ha modificado, y confirmó que no hay manera en que la vacuna contra el COVID-19 pueda realizar cambios a nuestra genética, pues explicó que para ello se necesita de otras tecnologías, pero que:

“...en el caso de la vacuna es imposible.”

Por otro lado, el médico veterinario, Nico Sastré señaló que no es posible biológicamente hablando que luego de ponerte la vacuna contra el COVID-19 te dé el virus, ya que el coronavirus no está completo, está muerto o inactivo, más bien explicó que lo que suele suceder es que la respuesta inmune demore en el:

“...proceso de que te vas a vacunar o antes de que te vacunaste en las primeras dos semanas te contagies.”

