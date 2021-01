Vacuna contra el COVID-19: lo que sí y no hacer después de recibirla Foto actu221

En los últimos días la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 ha llegado a varias partes del mundo, entre ellas México, una buena noticia que nos deja algo seguros, sin embargo, después de haberla recibido, hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta ¿sabes que hacer y qué no? La Verdad Noticias te informa el respecto.

¿Ya recibiste la vacuna contra COVID-19?

Recibir la vacuna contra el COVID-19 puede ayudarnos a sentiros mucho más seguros, sin embargo, esto no significa que se deben dejar de lado las medidas sanitarias para evitar los contagios, pues se trata de una enfermedad totalmente nueva.

Es por esa razón que de acuerdo con la doctora Leana Wen en entrevista con el portal CNN, es importante continuar con las medidas e indicó que sí y no hacer después de haberse vacunado contra el COVID-19.

Recomendaciones

La doctora indicó que las personas que recibieron la vacuna deben continuar con las medidas sanitarias indicadas, pues hasta el momento se desconoce si quien ha sido vacunado puede ser portador del virus y con ello contagiar a las personas que lo rodean.

Wen dice que muchas personas que ya se han vacunado se sienten tan seguros que pueden considerar tomar aventuras y realizar actividades como viajar, lo que no hacían cuando no habían recibido la dosis, sin embargo, recomienda evitarlas, ya que la vacuna no es 100 por ciento efectiva, así que hace un llamado a evitar el enfermar de gravedad.

De acuerdo con el Dr. Sandro Cinti, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de medicina de la Universidad de Michigan Fauci, hizo eco que si te vacunas en enero o febrero…

«Puede que la mitad del país todavía no esté vacunada, lo que significa que hay muchos virus flotando por ahí».

El experto indica que incluso si estás vacunado, puede estar protegido contra la enfermedad, pero es posible que no estés protegido contra la infección.

Otra de las medidas que debes tomar muy en cuenta después de haber recibido la vacuna es, el distanciamiento físico, pues este ha ido de la mano de las mascarillas, y eso no debe cambiar ahora.

La doctora Wen destaca que se ha sabido de algunos casos de personas que se contagiaron del virus pese a haber recibido la vacuna, por lo que señaló que ésta tarda en hacer efecto, pero que con la vacuna y con los cuidados necesarios se podría hablar de una inmunidad.

