Vacuna contra el COVID-19 de Pfizer ¿te inyecta o no partes del virus?

¿Qué es la técnica del ARNm?, esta innovación tecnológica en la medicina ha hecho posible la creación de la vacuna contra el COVID-19 Pfizer, y es que por si tenías dudas aún, este medicamento no usa partes del virus para enfermarte tampoco un chip para rastrearte, ¡aquí te decimos de qué trata!

Vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19

El ARNm o ARN mensajero que usa la vacuna para combatir el COVID-19 centra su función en el ribosoma de la célula para convertirse en proteína S, para que el sistema inmune la pueda reconocer cuando de forma externa sea expuesto a ella, es decir, el ARN contiene no el virus, sino el código genético del COVID-19 que dará la información necesaria a las células para que lo puedan identificar y así cree los anticuerpos para defenderse.

Ahora bien, ¿cómo se aplica esta vacuna contra el COVID-19?, la indicación es que se haga en el músculo, generalmente se eligen para ello los brazos, aunque al menos la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) no especifica si debe ser el izquierdo o derecho; sin embargo, el Secretario de Salud de México Hugo López-Gatell sí ha señalado que la inyección se hace en el brazo no dominante del paciente, es decir, el que no usa tanto, esto porque podría haber malestar.

Pfizer-BioNTech desarrollaron la vacuna contra el COVID-19 en dos dosis, es decir, cuando se aplica la primera, pasarán tres semanas más y se tendrá que administrar la segunda inyección, para así completar el tratamiento.

¿Es eficaz esta vacuna contra el COVID-19?

El estudio Fase 3 de esta vacuna de Pfizer-BioNTech, reveló que tiene el 95 por ciento de efectividad para prevenir el virus aun pasando los 28 días luego de su primera aplicación.

Al respecto, The New England Journal publicó un estudio en que se revela que de 43 mil 548 voluntarios, 21 mil 728 recibieron un placebo y 21 mil 720 la vacuna contra el COVID-19, lo cual, al término, reveló que 8 personas de las que recibieron la vacuna se infectaron con coronavirus tras 7 días luego de la segunda aplicación del medicamento, mientras que el grupo contrario presentó 162 contagios, es por eso que, se estimó que el fármaco es 95 por ciento efectivo.

