¿Vacuna Triple Viral cura o protege del COVID-19?, responde Cofepris

La vacuna Triple Viral que protege ante el Sarampión, la Rubéola y la Parotiditis, ¿podría proteger contra el COVID-19?, ante las dudas y rumores que han surgido sobre este tema, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de México, lanzó una declaración oficial y aquí te la revelamos, ¡cuida tu salud!

Cofepris: el COVID-19 y la vacuna Triple Viral

En un comunicado reciente, la Cofepris advirtió que la Vacuna Triple Viral no debe ser aplicada ante una situación distinta para la que ha sido hecha, en este caso advirtió e incluso desautorizó su aplicación como medicamento preventivo contra el COVID-19 y además alertó sobre las consecuencias negativas que este puede tener en la salud de la población.

Ante esto, aseguró que no existe confirmación por parte de la ciencia que indique que la vacuna Triple Viral pueda ser un medicamento exitoso para curar o proteger del COVID-19, además advirtió que ha detectados que algunos medios de comunicación están recomendando y promocionando algunas terapias e insumos para el cuidado de salud como instrumentos efectivos contra el virus; por lo que, reiteró:

“Actualmente en México, no hay autorizado ningún producto para prevenir o tratar el SARS-Cov-2.”

La Cofepris, aprovechó para hacer un llamado a la comunidad médica, para que no prescriban o recomienden medicamentos o tratamientos que no tengan un protocolo de investigación clínica o que no haya sido autorizado para tratar el COVID-19.

También, exhortó a que la población a consultar al médico ante cualquier duda o síntoma que presenten.

Finalmente señaló que si existen personas que requieran información detallada o relacionada con el COVID-19 acudan a páginas oficiales de México como la Secretaría de Salud e incluso a las internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS).

