Vacuna AstraZeneca para combatir el Coronavirus muestra resultados ‘confusos’

Los resultados de los nuevos ensayos clínicos de AstraZeneca son positivos pero confusos, lo que hace que muchos expertos quieran ver más datos antes de emitir un juicio final sobre qué tan bien funcionará la vacuna. Te informamos al respecto.

Este mes ha sido testigo de un torrente de noticias sobre vacunas experimentales para prevenir Covid-19, con el último desarrollo de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. El lunes anunciaron que un análisis preliminar mostró que su vacuna era efectiva, especialmente cuando la primera dosis se redujo por error a la mitad.

El anuncio se realizó inmediatamente después de impresionantes informes de Moderna, así como de Pfizer y BioNTech. Pero la noticia de AstraZeneca fue más turbia, lo que hizo que muchos expertos quisieran ver más datos antes de emitir un juicio final sobre qué tan efectivo puede resultar la vacuna.

¿Qué es la vacuna AstraZeneca?

Investigadores de la Universidad de Oxford construyeron la vacuna utilizando un tipo de virus, llamado adenovirus, que generalmente causa resfriados en los chimpancés.

Los científicos han estado probando vacunas basadas en adenovirus durante décadas, pero no fue hasta julio de este año que se autorizó la primera, cuando Johnson & Johnson obtuvo la aprobación de los reguladores europeos para una vacuna contra el ébola.

El lunes, AstraZeneca y Oxford publicaron detalles sobre los primeros 131 voluntarios que obtuvieron Covid-19 en ensayos de última etapa en el Reino Unido y Brasil. Todos los voluntarios recibieron dos dosis con un mes de diferencia, pero en algunos casos la primera dosis fue solo a la mitad.

Sorprendentemente, la combinación de vacunas en la que la primera dosis fue solo a la mitad fue 90% efectiva para prevenir la Covid-19 en el ensayo. Por el contrario, la combinación de dos inyecciones de dosis completa produjo sólo un 62% de eficacia.

Los investigadores especularon que la primera dosis más baja hizo un mejor trabajo al imitar la experiencia de una infección, promoviendo una respuesta inmune más fuerte. Pero otros factores, como el tamaño y la composición de los grupos que recibieron diferentes dosis, también pueden estar en juego.

Resultados confusos de la vacuna AstraZeneca

Los investigadores en Gran Bretaña habían tenido la intención de dar a los voluntarios la dosis inicial con toda su potencia, pero cometieron un error de cálculo y accidentalmente la administraron a la mitad de la concentración.

Después de descubrir el error, los investigadores administraron a cada participante afectado la inyección de refuerzo con toda su concentración, como estaba previsto, aproximadamente un mes después.

Menos de 2.800 voluntarios recibieron la dosis inicial de media potencia, de los más de 23.000 participantes cuyos resultados se informaron el lunes. Ese es un número bastante pequeño de participantes en el que basar los espectaculares resultados de eficacia, muchos menos que en los ensayos de Pfizer y Moderna.

Los detalles no están disponibles sobre cómo exactamente se diseñaron esos ensayos, porque AstraZeneca y Oxford no han publicado los documentos del protocolo. Eso significa que no sabemos cuántos casos de Covid-19 deberán aparecer para provocar el fin de los británicos y estudios brasileños.

Algunas de estas preguntas pueden responderse cuando los resultados se publiquen en una revista revisada por pares, lo que se espera pronto. Recopilar más datos puede significar esperar más resultados.

