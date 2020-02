Vacaciones te damos las fechas de la Semana Santa y del puente de marzo. Fuente Shutterstock

Estamos por terminar el mes de febrero, y la esperanza de salir de viaje está más cerca que nunca, pues, recuerda que, estamos muy cerca de las vacaciones de Semana Santa y del natalicio de Benito Juárez, días llenos de descanso laboral, pues, se espera un puente que, te alejará de la rutina, ¿ya estás preparado?

Puente por el natalicio de Benito Juárez

El 21 de marzo se celebra el día que nació el presidente mexicano, Benito Juárez, y como cada año, se pondrá en marcha el primer puente de marzo, donde, además, coincide con los festejos del inicio de la primavera, así que, estás a un paso de la libertad laboral.

Como sabes, el 21 de marzo es sábado, pero, el descanso se dará el 16 de marzo, por lo que, el puente se espera del 14 al 16 de marzo, y prepárate, porque se esperan altas temperaturas por el inicio de la primavera.

Vacaciones de Semana Santa

La vida te será más amena, ahora que disfrutes del puente de marzo, pero, pasando este, te esperan más descansos, pues, recuerda que, la Semana Santa está por llegar, y comenzará en las escuelas públicas, las cuales dejarán del 6 al 17 de abril a los más pequeños del hogar en casa, pues, estarán de vacaciones.

Aunque, no todas son buenas noticias, ya que, no son días oficiales y la Ley Federal del Trabajo no obliga a que tu empresa te de esos días como descanso; así que, si tienes suerte, podrían darte el jueves y viernes santo, los cuales, caen el 9 y 10 de abril respectivamente.

AMLO se opuso a los puentes

México, es uno de los países que, menos días feriados tiene al año, y el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), había indicado que, al menos los puentes con fechas históricas serían eliminados, pero, ante la conmoción nacional que causó está declaración, ha indicado que, buscará alternativas, para fomentar la convivencia familiar creando otros puentes.

