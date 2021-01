VIH: síntomas más evidentes en las MUJERES

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura, y aunque lo síntomas son iguales para todos, existen algunos que son más evidentes en las mujeres, por eso, aquí te compartimos cuáles son, para que no los confundas con otros padecimientos, recuerda que esto solo es información y que si quieres salir de dudas debes realizarte una prueba clínica.

Síntomas de VIH en la mujeres

En La Verdad Noticias te revelamos que a pesar de que la medicina no ha encontrado la cura para el VIH si ha encontrado formas muy efectivas de mantenerlo a raya, pues se han desarrollado diversos antivirales que lo combaten y te permite tener una vida tranquila y saludable, aunque no olvides que eso no es garantía y que no significa que sea una vida fácil, así que lo mejor que puedes hacer por ti es prevenirlo usando preservativo e identificando algunos síntomas evidentes que podrían delatarlo, especialmente en mujeres.

¿Tienes gripa?

Tras el contagio del VIH se puede tener una gripe leve con hormigueo en la piel o irritación, glándulas linfáticas hinchadas, falta de energía, dolor de cabeza y fiebre, estos síntomas pueden irse en semanas y pasar desapercibidos, existen pacientes que han tenido los primeros síntomas severos tras 10 años de infectarse, así que si sueles tener intimidad con varias personas debes procurar hacerte una prueba al menos cada año, ¡cuídate!

Piel irritada

Uno de los síntomas más evidentes del VIH es que produce irritación o sarpullido en la piel, pueden ser leves o hasta causar lesiones y llagas en la zona bucal, en el recto o genitales.

Las mujeres con VIH presentan con frecuencia sarpullido en la piel. Foto: Telemundo

¿Tienes inflamadas las glándulas?

El organismo humano está lleno de glándulas y estas son parte del sistema inmunológico, de ahí que cuando el VIH se propaga estas responden con inflamación y puede durar hasta meses, así que son un síntoma al que debes poner mucha atención.

Infecciones constantes

Los pacientes de VIH suelen tener infecciones íntimas, candidiasis oral, neumonía, tuberculosis, pero las mujeres especialmente pueden padecer de estas en órganos como el cerebro, el tracto digestivo, riñones, pulmones, ojos y hasta en los pies.

TE PUEDE INTERESAR:VIH: pacientes se recuperan sin tratamiento ¡son casos asombrosos!

¿Fiebre alta?

Si sufres de sudoración por las noches y no puedes dormir puedes tener VIH, ya que el virus suele provocar fiebre leve que va de los 37.7 a los 38.2 grados, así que ¡mucho ojo!

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de Soy Carmín.