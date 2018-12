VIDEO: Niño huye de la Reina Isabel después de conocerla

VIDEO: Niño huye al conocer a la reina Isabel

¿Alguna vez has pensado en qué sucedería si conocieras a la Reina Isabel? Probablemente si eres un fiel seguidor de la corona británica y has imaginado el momento, te visualices muy emocionado, pero no lo suficiente como para hacer el ridículo, sin embargo, de acuerdo al historial, es más probable que suceda eso a que mantengas el temple.

Si no nos crees, probablemente creas las propias palabras del Príncipe William, el cual durante un documental con motivo del 90 cumpleaños de la Reina, hizo la siguiente confesión.

“Mucha gente se pone nerviosa en su presencia. He visto momentos bastante cómicos. Algunos incluso se han desmayado delante de ella. Un problema más común, y que incluso afecta a las personas más inteligentes y seguras de sí mismas, es quedarse sencillamente sin palabras. También son normales los temblores de piernas”.

Así que mientras te alegras de que por ahora no seas tú el que haya pasado por bochornoso momento, mira cómo un niño no pudo contener los nervios y salió corriendo después de conocer a la Reina.

En el video podemos ver a Nathan Grant, un niño de 9 años que simplemente no pudo contener los nervios y el pánico de conocer a una de las figuras más importantes del mundo, la Reina Isabel.

La escena ocurrió el pasado miércoles, durante la visita de la Reina a la organización benéfica infantil más antigua del Reino Unido, Coram. Pareciera que con ese trajecito, el niño no perdería la compostura, pero no pudo más y se escabulló entre las piernas de su madre para gatear hasta la habitación vecina.