Usos secretos del jabón Roma ¡Muy efectivos!

El jabón Roma es de los detergentes más económicos del país, lo que hace que también sea de los consumidos por las amas de casa.

El ingenio mexicano ha descubierto que no sólo es muy bueno para dejar tu ropa limpia y sin manchas, sino que también tiene varios usos que te ayudarán con las labores del hogar.

En La Verdad Noticias te compartimos los 5 usos secretos del jabón Roma que pocos conocen.

Origen del jabón Roma

El jabón Roma es muy popular en México desde 1960.

El jabón Roma es un limpiador de precios muy accesibles, lo que hace que muchas familias mexicanas lo elijan para su uso doméstico.

Su nombre se debe al descubrimiento accidental del jabón en Roma, Italia, cuando las mujeres lavaban ropa en las aguas del Tíber, al pie de una montaña.

De acuerdo con esta tradición, en la cima de la montaña surge un “detergente” que se basa en la grasa animal, ceniza y barro.

El producto fue creado en México por la Fábrica La Corona, en 1920, sin embargo el jabón aroma tuvo su gran apogeo en la década de 1960.

5 usos domésticos para el jabón Roma

Quita el tinte de cabello con el jabón Roma.

Ablandador de calzado.

Así es, el jabón Roma tiene la solución para ese zapato que te incomoda; sólo necesita un recipiente, una taza y media de agua y 5 cucharadas del detergente.

Comienza mezclando todos los ingredientes y con ayuda de una esponja coloca el líquido en el interior y en el exterior de los zapatos.

Debes dejar reposar por un par de horas y luego limpialos con un paño húmedo; notarás como tu calzado está más ancho y cómodo.

Elimina residuos del pegamento.

Si haciendo alguna manualidad, por accidente se quedó pegado un poco de pegamento en alguna superficie, el jabón Roma te puede ayudar.

Mezcla una taza de agua con 5 cucharadas de jabón roma, que todo quede bien integrado. Inmediatamente, agrega esta solución a la zona afectada y con ayuda de una esponja o fibra talla por unos minutos.

Los resultados son inmediatos.

Limpiador de grasa de las manos.

La grasa o el aceite pueden ser muy difíciles de quitar, pero con este detergente no será tan complicado.

Moja tus manos, y los sitios en donde se haya manchado de grasa, agrega un poco del jabón y talla con una esponja.

Por último enjuaga, notarás como tus manos van quedando muy limpias.

Eliminador de tinte del cabello.

A veces el cambio de look no resulta como esperamos, pero no te preocupes porque este jabón en polvo te ayudará a quitar más rápido ese tinte de tu cabello.

Lo primero es disolver 2 cucharadas de este producto con agua, y así aplicarlo de manera uniforme en el cabello durante la ducha.

Recuerda aplicarlo desde la raíz hasta la punta, y deja actuar por unos minutos; luego enjuaga con abundante agua.

Detector de fugas de gas dentro del hogar.

Para evitar accidentes mayores, el jabón Roma puede ayudarte a detectar si tu tanque tiene alguna fuga de gas.

Mezcla de 3 a 5 cucharadas de este producto en un recipiente con una taza y media de agua, agita hasta conseguir mucha espuma.

Luego, coloca la espuma sobre las conexiones del tanque de gas y si burbujea significa que hay una fuga.

Para solucionar esto de forma inmediata, puedes utilizar el jabón Zote para sellar la fuga; esto te dará tiempo para llamar a un experto que solucione el problema.

El jabón Roma es un excelente producto que te ayudará a solucionar varios problemas caseros.

