Uso de cubrebocas y otras medidas podrían evitar el resurgimiento del coronavirus. (Foto cortesía Boletines Dependencias - Guanajuato)

Sin duda alguna la pandemia de coronavirus le dio un giro de 360 grados, luego de que diferentes sectores se vieran afectados y por ende millones y millones de personas. Tra esta se han implementado diferentes medidas preventivas como el cubrebocas, objeto que podría evitar, junto contras medidas preventivas, el resurgimiento del coronavirus.

Uso de cubrebocas y el resurgimiento del coronavirus

Así es, una de las medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus es el uso del coronavirus, el cual ha sido un extenso tema de conversación e investigación. Muestra de ello es lo que revela un estudio que fue dado a conocer por diferentes universidades. En este señalan que el uso de cubrebocas y otras acciones podrían evitar el resurgimiento del coronavirus.

Sí, de acuerdo con una investigación que llevada a cabo por las universidades británicas de Cambridge y Greenwich, si la población utilizara las mascarillas se podría mantener el número R por debajo del 1.0, por ende se evitarían nuevas oleadas; combinando este y los confinamientos.

Detención de la reaparición del coronavirus

Tras lo anterior, en dicho trabajo de investigación que fueron dados a conocer en la publicación “Proceedings of the Royal Society A”, se da a conocer que solamente aplicar medidas de aislamiento no detendrá una posible reaparición del SARS-CoV-2 (coronavirus); por ello han hecho un llamado para que se den a conocer campañas de información tanto en destinos ricos como los que están en vías de desarrollo.

Ante este tema de los cubrebocas, cabe mencionar que el principal autor, Richard Stutt, de la universidad de Cambridge, señaló que su análisis respalda la “adopción” inmediatamente y universal de “mascarillas faciales” y que si el uso prolongado de estas se combina con el distanciamiento social y alguna medida de confinamiento: