Uso de cubrebocas protege de los síntomas de alergias, según estudio

Una nueva investigación demuestra que el uso de mascarillas, además de ser efectivo contra la COVID-19, puede proteger a quienes sufren por las alergias estacionales, La Verdad Noticias te informa al respecto.

Uso de cubrebocas para las alergias

Investigaciones evidencian que 19,2 millones de estadounidenses adultos que sufren de alergias estacionales pueden reducir sus síntomas continuando con el uso de las mascarillas utilizadas hoy en día para protegerse del COVID-19.

Según los estudios, los cubrebocas también son efectivos para filtrar los alérgenos comunes, que normalmente flotan en tamaños mucho más grandes, lo que hace que sean más fáciles de bloquear.

Asimismo, la alergóloga e inmunóloga Purvi Parikh, mencionó que el uso de mascarillas para aliviar los síntomas de las alergias puede requerir un poco de “ensayo y error”. Pero si hay menos polen entrando en la nariz y boca, es menos probable que sufras un ataque de alergia.

Uso de cubrebocas protege de alergias. Foto:La Verdad

Recopilando, datos de 215 miembros del personal de enfermería que usaron cubrebocas quirúrgicos o mascarillas N95 durante un período de dos semanas, concluyendo que en el caso de 44 trabajadores sanitarios con síntomas de alergia severa, casi el 40% experimentó menos estornudos, secreción y congestión nasal cuando usaban una mascarilla quirúrgica o N95.

Asimismo, entre las 91 personas con síntomas moderados, el 30% mejoró cuando usaron una mascarilla quirúrgica; y esa cifra se elevó al 40% cuando usaban una N95. Entre las 80 personas que comenzaron el estudio con síntomas leves, 43 (alrededor del 54%), sintieron que sus síntomas mejoraron al utilizar una mascarilla quirúrgica o N95.

El uso de mascarillas también fue más efectivo para los miembros del personal sanitario con alergias estacionales que para quienes presentan síntomas durante todo el año. Sin embargo, usar cubrebocas no resolvió el problema de la picazón en los ojos, según el reporte de septiembre, publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

¿Por qué protege el cubrebocas?

Además de filtrar los alérgenos, usar mascarillas también hace que el aire en nuestras cavidades nasales sea más cálido y húmedo. Sabemos que el aire seco y el aire frío a veces pueden provocar una reacción en la nariz. Este es un beneficio adicional de usar cubrebocas.

Según los especialistas, la protección varía dependiendo de la mascarilla, el ajuste y, en el caso de las mascarillas de tela y el tejido que se use en la fabricación.

Si las personas continúan presentando síntomas que interfieren con sus actividades normales, si faltan al trabajo o la escuela, si su sueño se interrumpe por las noches, deben consultar a su médico.

