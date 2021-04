Uso de cubrebocas ¿Causa enfermedad neurodegenerativa?, expertos aclaran

Un falso artículo, que circulaba en redes sociales, aseguraba que usar cubrebocas frecuentemente podría provocar 'enfermedades neurodegenerativas', a continuación La Verdad Noticias te aclara el tema de acuerdo con especialistas.

Usuarios en redes sociales comparten desde el 8 de enero pasado un artículo que asegura que el uso diario de cubrebocas provoca enfermedades neurodegenerativas, citando a una doctora alemana. Los expertos aclaran el tema al respecto.

Daños por uso de cubrebocas

El uso diario de mascarillas provoca enfermedades neurodegenerativas, es el titular del artículo compartido por usuarios en Facebook desde enero hasta marzo, y que también circuló en Twitter. En el texto se cita a la doctora Margarite Griesz-Brisson, especialista alemana en Neurofisiología y Neurotoxicología.

El doctor Pablo Eguía, neurólogo y vocal de la Sociedad Española de Neurología afirma que las mascarillas no causan enfermedades neurodegenerativas, y demencias.

¿Daños en el uso de cubrebocas? Foto: Aristegui Noticias

Sobre las células nerviosas que mueren si están sin oxígeno más de 3 minutos, Eguía comentó que las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno, por lo que algunas comienzan a morir en menos de cinco minutos después de interrumpirse el suministro de oxígeno, pero las mascarillas no producen este efecto, en ningún caso, determinó el experto español.

¿Es seguro usar cubrebocas?

Aunque hay células nerviosas que no sobreviven más de tres minutos sin oxígeno, su muerte no está causada por el uso de mascarilla, dado que ésta no provoca la falta de oxígeno.

Eguía comentó también que los tejidos que componen las mascarillas filtran partículas, no gases y dado que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono son gases, circulan a través del tejido de la mascarilla, con lo que no hay privación de oxígeno.

Ninguna mascarilla es capaz de crear una cámara estanca y siempre habrá huecos (por los laterales, por abajo, por arriba) donde estos gases ni siquiera tendrán que atravesar el tejido.

La mascarilla no es un circuito cerrado, deja pasar el oxígeno. Potencialmente puede afectar la respiración de una persona con problemas cardíacos o respiratorios o cuando hace mucho esfuerzo.

Ahondando en la explicación sobre si la mascarilla provoca déficit de oxígeno, el médico jefe del Hospital Universitario del SARRE y miembro de la Sociedad alemana de Neumología y Medicina Respiratoria, Philipp Lepper, explicó a la AFP:

Como la cantidad de aire que hay tras el cubrebocas es muy poca y se mezcla con aire fresco cada vez que inspiramos, no tiene ningún efecto sobre los niveles de oxígeno y dióxido de carbono medidos en el cuerpo.

AFP Factual ya ha consultado a diferentes expertos sobre los miedos y creencias en torno al uso de mascarillas, quienes permitieron establecer que éstas no generan un aumento de la concentración de dióxido de carbono, ni déficit de oxígeno (o hipoxia), e hipercapnia y acidosis, entre otras falsedades.

