Uso INCORRECTO de mascarillas aumenta el riesgo de contagio por Covid-19

El uso de una cubierta facial puede ayudar a detener la propagación del coronavirus porque atrapan las gotas creadas cuando las personas estornudan o tosen, por lo que actúan como una barrera entre las personas, pero deben usarse correctamente.

Las mascarillas faciales son obligatorios en el transporte público, hospitales, tiendas, cines, teatros, museos y lugares de culto. Por eso, el Gobierno los ha hecho obligatorios por ser imprescindibles en lugares donde no es posible el distanciamiento social.

Uso correcto de las mascarillas

Para usar la mascarilla correctamente, debe asegurarse de que se ajuste cómodamente y cubra su nariz y boca. Sin embargo, algunas personas no se cubren la nariz y, según una nueva investigación, esto podría dejarlas más vulnerables a contraer el virus mortal.

El Dr. Todd Ellerin, un especialista en enfermedades infecciosas con sede en Massachusetts, dijo: Creo que hay varias razones por las que vemos la nariz de muchas personas expuesta.

Quizás una de las razones por las que es más cómodo usar una máscara durante un período de tiempo más largo. Puede ser más difícil respirar que cuando tienes la nariz expuesta.

¿Por dónde se contagia el Covid-19?

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill observaron ubicaciones en el tracto respiratorio para ver dónde es más probable que el coronavirus se infiltre en el cuerpo.

Descubrieron que las células que recubren la nariz tenían muchas más probabilidades de infectarse y propagar el virus que la garganta o los pulmones.

Los investigadores dijeron que esto significa que es más probable que contraiga Covid-19 a través de la nariz porque el virus infecta células con pequeños pelos llamados cilios. Los cilios generalmente ayudan a proteger la nariz de bacterias y virus. Es por eso que la nariz debe cubrirse junto con la boca.

El Dr. Ellerin calificó el estudio de importante y explicó que el conducto nasal tiene tantos o más receptores que el virus puede usar para ingresar a la célula que la garganta o los pulmones.

Al enfatizar la importancia de usar una máscara, agregó: Los virus usan esos receptores en la nariz. Piense en ello como una puerta molecular para ingresar a las células y esa es la primera fase de la infección.

El Dr. Richard Boucher, director del Marsico Lung Institute / UNC Cystic Fibrosis Center en UNC-Chapel Hill, dijo: La nariz es básicamente la proveedora de todas las enfermedades virales. El virus pareció hurgar en la nariz como un terreno fértil para la infección.

Tutorial para el uso correcto de mascarilla

La Dra. Hilary Jones explicó la forma correcta de usar una mascarilla. Dio una guía paso a paso sobre cómo ponerse una mascarilla de manera adecuada e higiénica.

El primer paso es asegurarse de que sus manos estén esterilizadas con desinfectante para manos o con agua y jabón. La máscara debe colocarse en su cara usando solo los lazos para sujetar detrás de las orejas. Debe cubrir tanto su nariz como su boca.

La Dra. Hilary dijo: No he tocado la parte delantera de mi máscara porque no quiero contaminarla. No voy a dejar caer mi máscara debajo de la boca en ningún momento y no voy a ponerla debajo de mi barbilla para hablar con la gente.

El propósito de la mascarilla es detener cualquier gota que salga de la boca cuando habla, estornuda, tose, etc. Cuando quieras quitarte la mascarilla debes desinfectar nuevamente tus manos y solo tocar los bucles. Si es desechable, debe tirarse directamente a la basura y si es reutilizable, lávelo y use otro mientras está en el lavado.