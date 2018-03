¿Usarías pantalones tanga?

¿Creías que habías visto todo? Quizá te equivocas. La moda sigue dando de qué hablar

Si creías que ya habías visto todo, te equivocas, pues en latambién hay graves errores de estilo que no podemos dejar pasar por alto. Pues es muy común ver a varios diseñadores tratando de innovar y acertar con nuevas propuestas; sin embargo, algunas de estas ideas, resultan no ser tan buenas como se cree. Y este es el caso de losun extraño y muy polémico diseño,que nos hace preguntarnos ¿qué le está pasando al mundo? ¿en qué momento el japonés Thibaut pensó que esto era una buena idea? ¿quién lo usaría? Y aunque todavía no tenemos respuesta a estas preguntas, si sabemos una cosa ¡jamás no lo pondremos! Ya que no creemos que la mezclilla sea un buen material para utilizarse como, debido a que la mayoría utilizamos jeans por su resistencia no por su delicada textura.Pero de alguna extraña manera esta prenda logró colarse en las pasarelas, dándonos mucho de qué hablar. No dudamos de que en algún momento alguna celebridad llegue a usarlos. ¿Y tú los usarias? https://www.instagram.com/p/BakZYxqAiB5/?taken-by=l_earwood