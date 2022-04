Universidades de México incrementan su oferta educativa online

Gracias a esto, más personas pueden cursar una carrera y lograr sueños y metas. Ahora es posible estudiar online. En OfertaEducativa.org puedes encontrar un listado de todas las instituciones que ya abrieron modalidad virtual, entre esas, la Universidad Autónoma de Yucatán.

Estudios virtuales en México

Lo bueno es que no solo las universidades, sino también puedes sacar la prepa a través de un campus virtual. Por ejemplo, en INEA en línea podrás obtener tu título de secundaria. Si tienes más de 15 años y no has podido cursar la secundaria como corresponde, ya puedes lograr la meta desde casa y de forma sencilla.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), sabe muy bien que hay pocas oportunidades de sacar la prepa mientras se está trabajando. Pero ya esto es más sencillo con la ayuda de la plataforma virtual de dicha institución.

Gracias a la gestión de INEA, puedes finalizar tus estudios básicos. Lo mejor de todo es que esta forma de estudio no tiene costo. Por cuanto, seguir tus estudios y aprobarlos es tu decisión. Recuerda que esto te abrirá otras puertas, como seguir la formación educativa superior.

La ventaja principal de la modalidad virtual es que la plataforma está disponible 24/7. Esto quiere decir que el estudiante podrá organizar bien su agenda, y acceder a las clases en el momento que más le conviene. No tendrás que dejar de trabajar, tampoco los estudios serán un obstáculo para que puedas disfrutar de esparcimiento. Solo tienes que saber cuándo es más conveniente para ti realizar tus tareas de la prepa.

Acceder a la educación superior en línea

Hasta hace unos años, una de las principales quejas de los mexicanos era que no cualquiera tenía la posibilidad de cursar estudios superiores. De manera que las principales universidades del país eran solo un mero sueño para muchos ciudadanos. Ahora todo eso ha acabado, y son miles las personas que ya se encuentran inscritas en una carrera universitaria. ¿Cómo fue posible esto?

Una de las mejores noticias fue la incorporación de la Universidad Autónoma de Yucatán a esta iniciativa. En la plataforma UADY virtual se ofrece una forma cómoda a distancia para obtener un título universitario. Lo mejor de todo es que el campus virtual se encuentra disponible 24 horas al día, además de tener la posibilidad de recibir una beca de parte de la institución.

Con el objetivo de acercar a más personas a la meta de finalizar estudios en el país, se ha creado una modalidad mixta, es decir que, podrás cursar tu carrera entre clases presenciales y virtuales. Pero también, hay una opción no presencial, lo que permite que más estudiantes logren cursar de forma cómoda y organizada con sus actividades laborales.

UADY busca promover la innovación académica, que ayude a que más personas desarrollen capacidades profesionales sin tener que sacrificar el tiempo para trabajar. Se crea entonces, una sociedad trabajadora, luchadora, que cumple sueños y se supera a pesar de las circunstancias que vivimos.

Más universidades se unen a la modalidad virtual

Ha iniciado la convocatoria de la UNADM (Universidad Abierta y a Distancia de México). Esta institución fue creada por la Secretaria de Educación Pública como forma de incentivar a la sociedad mexicana a obtener un título universitario. Por eso, todos los estudios de la modalidad virtual son completamente gratuitos.

Ya puedes cursar cualquiera de las carreras disponibles en la plataforma virtual de la UNADM, entre las que se encuentran Derecho, Seguridad Alimentaria, Nutrición Aplicada, Mercadotecnia Internacional y Contaduría y Finanzas Públicas.

Los requisitos para poder inscribirse en cualquiera de las ingenierías o licenciaturas que se ofrecen aquí, son pocos. Basta con tener el certificado de estudios de educación media superior o bachilleratico, el CURP, acta de nacimiento y dos cuentas de correo electrónico para acceder a estudios virtuales 2022.

Las oportunidades están puestas sobre la mesa. Ahora solo queda de tu parte organizarte para cursar una carrera universitaria, aumentando tus posibilidades de éxito a nivel laboral. Cumplirás un sueño mientras que obtienes más capacidades para garantizar un mejor desempeño a las empresas.