Uñas de acrílico o uñas de gel, cuál es la ideal

Sobre el tema de cuál es mejor uñas de acrílico o uñas de gel, la Escuela Ergon, una institución que ofrece programas formativos centrados en los sectores laborales con mayor demanda en España, comenzó explicando que el esmalte de uñas surgió en la antigua realeza egipcia.

En aquella época las mujeres se maquillaban las uñas con el objetivo de indicar cuál era el estatus social que ocupaba cada una. La institución señaló “El color oscuro se asociaba a la clase alta y los tonos más claros eran propios de lo más pobres”.

Uñas de acrílico o uñas de gel

Para muchos las uñas sin una carta de presentación, entonces ¿qué es mejor las uñas acrílicas o uñas de gel?

Hoy en día el maquillaje de uñas está en boga y los centros de estética ofrecen cada día mayor variedad. De hecho existen distintas técnicas que se emplean en la manicura, sin dejar de lado el sinnúmero de colores, decoraciones y accesorios que las componen.

Uñas de acrílico

Las uñas acrílicas se llevan a cabo mezclando polvo acrílico (polímero) con líquido acrílico (monómero). “Esta técnica consiste en añadir unas extensiones a las uñas naturales para después decorarlas al gusto de cada uno”.

Con esta técnica las personas pueden obtener desde uñas largas o cortas hasta cuadradas, redondeadas o puntiagudas, con cualquier esmalte o técnica.

Uñas de gel

Las uñas de gel se destacan por su efecto natural ya que son bastante más flexibles y brillantes y menos duras que las acrílicas.

La técnica consiste en aplicar un gel directamente sobre la uña y secarlo con la lámpara led; por lo general se necesitan entre dos y tres capas de gel, hasta que esta esté firme y resistente.

Resultados de uñas de acrílico o uñas de gel

El resultado entre las uñas de acrílico o uñas de gel son similares.

Beauty Nail Concept (BNC), un centro de estética enfocado en tratamientos de belleza faciales y corporales con sede en Barcelona (España), señala que los resultados que se obtienen entre acrílico y gel son similares.

Tanto las uñas de acrílico o uñas de gel alargan y endurecen pero advierte que estas dos técnicas son difíciles de aplicar en casa, pues requieren el conocimiento de un experto y los materiales adecuados.

Pros de uñas acrílicas o uñas de gel

Pros uñas acrílicas: Son muy resistentes y duran varias semanas, dependiendo de su cuidado. Pueden ser aplicadas en uñas muy cortas, así que pueden convenir para las personas que se muerden las uñas.

Contras de uñas acrílicas: Si no se cuidan de la forma adecuada, se pueden dañar, abriendo paso para una posible aparición de hongos y bacterias. Lucen menos naturales que las uñas de gel.

Pros uñas de gel: La apariencia de las uñas de gel luce más natural y tiene un acabado más brillante. Se secan más rápido que las acrílicas y son consideradas una alternativa más ecológica y segura.

Contras de uñas de gel: No duran lo mismo que las acrílicas, a pesar de que tienden a costar más dinero. Además, no las recomiendan para las personas que tienen uñas mordidas, pues no se sujetan sobre una base pequeña. Ahora cuéntanos, qué tipo de uña prefieres ¿uñas de acrílico o uñas de gel?

