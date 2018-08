Una vida sexual plena y satisfactoria con una misma pareja tras varios años.

Tener una vida sexual plena y satisfactoria con una misma pareja tras varios años de vida en común suele convertirse en algo de lo que muy pocos pueden alardear con sinceridad. El desgaste de la convivencia, los hijos, el estrés laboral y el cúmulo de obligaciones acaban rebajando al sexo de la lista de prioridades.

Puedes tener una vida sexual satisfactoria con solo una persona.

"Mantener viva la llama en una relación de pareja larga es posible, pero hay que trabajarla. Para no dejarse llevar por la monotonía es fundamental ver la vida con ojos eróticos, erotizar acciones cotidianas y dejar que el deseo fluya", afirma la sexóloga Ruth González Ousset.

Cada vez es más común dar con parejas de larga duración que acuden a terapia para reanimar su vida sexual.

"Lo primero que hay que hacer es salirse de los conceptos tradicionales del sexo. Mantener una relación abierta o recurrir al intercambio de parejas es un buen método para sanear las relaciones sexuales, pero no el único. A veces es suficiente con cosas sencillas, como hablar abiertamente de las fantasías más íntimas con la pareja, consumir pornografía juntos o introducir juguetería erótica", explica la sexóloga.

En algunos casos puedes tener una relación abierta.

Existen casos en los que a la pareja le basta con plantear en terapia la posibilidad de tener una relación abierta para erotizar su vida sexual, sin llegar a ponerlo en práctica.

"La fantasía es el principal alimento de la vida sexual. Sin ella el buen sexo es imposible", explica Ousset.

Puedes poner en práctica el erotismo.

La especialista defiende que la monogamia no es el único modelo de relación que existe. Famosos como Scarlett Johansson o Emma Thomson son de la misma opinión. "No creo que la monogamia sea algo natural. Mantenerla da mucho trabajo y el hecho de que cueste tanto demuestra que no es algo natural”, afirmó hace unos meses Scarlett Johansson a la revista Playboy.

Puede mantener tu relación sexual activa después de varios años con la misma persona .

Así que si quieres salvar tu relación después de algunos años, es indispensable acudir con expertos en la materia y de esta manera poner en práctica este tipo de acciones recomendadas por ellos.