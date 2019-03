Una segunda jornada muy optimista en la Filey 2019

Grupo La Verdad Yucatán estuvo presente en la gran fiesta de la lectura y pudo constatar que los meridanos cobijaron generosamente la oferta cultural que la Filey 2019 ofrecía con 89 eventos que tuvieron verificativo en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI y también en el Gran Museo del Mundo Maya. Hubo 32 talleres, 10 obras de teatro, siete eventos musicales, dos proyecciones cinematográficas, 4 mesas panel, dos conferencias y dos conversatorios.

El stand del Fondo de Cultura Económica ofrece libros a preciosa realmente económicos.

Los escritores más destacados en presentar sus más recientes obras fueron Paco Ignacio Taibo II, que vía Editorial Planeta llegó a nuestras cadentes lajas para platicar con los asistentes sobre “El olor de las Magnolias y La Libertad. La Bicicleta”, en el Salón Uxmal 6; Bernardo Fernández Bef, uno de los ilustradores más premiados en México y también un destacado escritor del género de novela negra, llegó con Editorial Océano compartió con sus fans detalles de “Habla María”, una novela gráfica sobre el autismo, donde el autor desnuda sus sentimientos más profundos; “El Vértigo horizontal. Una ciudad llamada México” de Juan Villoro en el Salón Uxmal 5; “Los Mariachis Callaron” de Fernando Rivera Calderón, en el salón Eduardo Urzáiz; ‘Grito de Victoria’ de Augusto Mora en el salón Uxmal 7; “Teología para Ateos” de Armando Fuentes Aguirre “Catón”, en el salón Uxmal 6 y “Cruzar el umbral del Medio Oriente” de Carlos Martínez Assad en el Salón Chichen Itzá.

Además de libros de todo tipo, también puede encontrarse juguetes.

Otras presentaciones fueron “El Niño que Fuimos” de Alma Delma Murillo; “El Oro de los Tigres VI”; “¡Ya Supérenlo! El Sexenio de Peña en 100 caricaturas; no menos, como 200” de Camacho; “Ma’chéen koneli’ / No es por demás /Not in vane” de Ana Patricia Martínez Hichin; “Maternidad, el derecho a elegir: significados y experiencias de mujeres mexicanas que eligieron ‘No se madres’” de Rocío Quintal López; “La Máscara del Asesino”, de Paulina Dzib y Jesús Vaca; Colección: “Vientos del Pueblo” de Augusto Mora; “Capacitando, el camino que inicias” de Carlos Ponce Suárez; “Perversiones” del Colectivo Atorrantes; “Bungo” de Edgardo Arredondo; “México, Tierra inaudita” de Aníbal Santiago; “Pensar en activo: Carmen Boullosa entre memoria e imaginación” de Assia Mohssine; “El Derecho a la asistencia jurídica gratuita en México” de José Estrada, “Mis Pastelitos” de Gris Verduzco y “No Vuelvas” de Leonardo Tarifeño.

Los meridanos asistieron en gran número a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2019.

En lo que respecta a la venta de libros esta fue una buena jornada, con un evidente interés de millares de gentes por adquirir las ediciones de su predilección, ya fueran novelas gráficas, de colección, revistas, cómics y hasta juguetes didácticos. Llamó la atención que muchas casas editoriales ofrecieron productos a bajo costo lo que motivó aún más a las familias para comprar más ejemplares. Nuevamente el stand del Fondo de Cultura Económica fue uno de los más visitados al poner muchos de sus libros a precios realmente atractivos.

Uno de los expositores, el señor Tomás Filio de la editorial Gato Literato dijo que desde el sábado la asistencia fue mejor de la esperada y que este domingo también la respuesta era bastante prometedora.

Ricardo D. Pat