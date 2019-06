Una obra que analiza el internet a profundidad

En un día común del siglo XXI, los humanos generamos 8 billones de gigabytes de datos. Y en ellos hay pistas muy reveladoras sobre nuestros miedos, deseos y conductas.

Si bien es cierto que Google no se inventó para que los investigadores pudieran averiguar cosas sobre la gente, sino para que nosotros pudiéramos averiguar cosas sobre el mundo, las huellas que dejamos al buscar conocimientos en internet resultan realmente valiosas para quien quiera acercarse al conocimiento de las personas. La gente no solo le pide datos a Google, sino que también le hace confesiones.

En esta obra encontramos ocho capítulos divididos en tres partes, la conclusión y los agradecimientos.

En la privacidad de su hogar hace indagaciones incómodas, y a veces escandalosas; indagaciones que nadie admitiría delante de otros. Y si como hizo Stephens-Davidowitz, uno se zambulle con las preguntas correctas en lo más profundo del Big Data, podrá encontrarse con una visión hasta hace poco inaccesible de la psique humana.

El libro de Seth Setphens-Davidowitz, nos hace pensar, si no has leído ningún otro libro sobre la revolución de los macrodatos y lo que las grandes corporaciones como Google, Facebook, Amazon o Netflix saben sobre nosotros, también te hará pensar. Incluso si ya has leído otros libros sobre este tema tan de actualidad, éste destaca por su cuidada escritura; se lee muy fácil y combina vivencias personales con investigaciones del propio autor, además de entrevistas a e investigaciones de otros científicos de datos. Sin lugar a dudas, un libro que merece la pena.

El autor fue científico de datos en Google siendo licenciado en Filosofía y doctor en Económicas. Ahora es profesor en The Wharton School y articulista de opinión para el New York Times. Su libro ha sido todo un éxito de ventas, así que pronto nos deleitará con alguno más.

Ricardo D. Pat