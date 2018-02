La carta de la niña ha ganado un premio en un concurso de San Valentín

Aún estamos en el mes del amor y aunque el 14 de febrero ya pasó no es de sorprender que aún haya parejas en las calles demostrándose lo que sienten el uno por el otro, sin embargo quien se ha ganado el amor de todos no fue una pareja sino una niña de solo 12 años con su carta de amor a la vida y con la que todos se han conmovido.

En el mes de noviembre hubo un concurso, el Certamen de Amor del Concello de Ourense ahí las personas y niños debían escribir una carta de amor dedicada a quienes ellos quisieran, como era de esperarse todos la dirigieron a esas personas especiales que los hacen sentir mariposas en el estómago, pero con solo 12 años, esta niña le dio una gran lección a todos.

Se llama María Rey y escribió su carta el pasado mes de noviembre para que entrara en el certamen y no se la dedicó a ninguno de sus compañeros en la escuela, ni a ningún amor adolescente como algún artista o cantante, etc sino a la vida.

Ella es María Rey.

Una niña le dedica carta de amor a la vida y conmueve a todos

De acuerdo con Verne, María Rey dedicó su carta a "la vida" y, este 15 de febrero, fue elegida como ganadora del concurso.

"En ese momento, la vida estaba siendo un poco rebelde conmigo, así que pensé en aprovechar y darle un toque de atención".

La pequeña de 12 años, habla de tú a tú a la vida desde el encabezamiento de la carta, como si fuera el amor de toda su existencia.

"Querida, apreciada y estimada vida", comienza escribiendo. "Me dirijo a ti porque tengo una duda. ¿Y quién mejor que tú para preguntarle?".

María Rey cuenta que le gusta escribir desde muy pequeña y, cuando su profesora les propuso participar en el concurso, decidió probar con algo original.

"Pensé que todo el mundo iba a dedicar su carta a una persona, así que quise hacer algo diferente", cuenta.

En su carta, Rey hace una pregunta a la vida que todos nos hemos planteado en algún momento:

"Solo me mostrabas tu cara divertida: llena de sonrisas, del cariño de los míos, de noches tranquilas y amaneceres alegres... Pero Vida, de pronto me enseñaste otra cara. ¿Por qué? ¿Qué pasó?".

Concretamente, lo que le pasó a Rey aquel noviembre es que algunos compañeros de clase comenzaron a insultarla, así es ella fue víctima del bullying.

"En la carta, cuando escribo de críticas y burlas me refiero al bullying, pero en mi caso no fue nada", cuenta la pequeña. Su madre coincide: "Le pilló un poco de imprevisto, pero en su instituto tienen ese tema muy controlado y no llegó a más, además ella no se deja amilanar y es muy optimista".

Ese optimismo se refleja en la carta, que Rey termina con una petición a la vida: que siga mostrándole la cara buena.

"Yo te quiero y me gusta vivirte y disfrutarte", cuenta. "Pero a veces es bien difícil... Aun así te doy las gracias por todo lo que me ofreces".

Sin duda una 'cachetada con guante blanco' para todos con esa carta de alguien que apenas esta comenzando a vivir y disfrutar de las cosas que la vida nos da, sean buenas o malas.

Y por si aún no había conmovido a las personas, termina su carta con algo que pide y más que otra petición para su amada vida, es una declaración de intenciones:

"No se te ocurra quitarme la sonrisa, me la diste el primer día y la voy a tener hasta el último". Tres meses después de escribir la carta, Rey dice haber solucionado sus problemas en el instituto y, además, ha ganado el concurso. "Parece que la vida me ha hecho caso", cuenta.

Esta es la carta de amor que una niña le dedica a la vida:

"Querida Vida"

MARÍA REY



Querida, apreciada y estimada Vida:



Me dirijo a ti porque tengo una duda. ¿Y quién mejor que tú para preguntarte? Tú ya me conoces, no tengo que presentarme. Ojalá te conociera a ti igual de bien. Vida, yo antes era completamente feliz, hace unos años sobre todo, aunque tampoco tengo tantos... Tú no me avisaste de cómo eras, solo me mostrabas tu cara divertida: llena de sonrisas, del cariño de los míos, de noches tranquilas y amaneceres alegres... Pero Vida, de pronto me enseñaste otra cara. ¿Por qué? ¿Qué pasó?".



Ahora estás llena de desprecios, de egoísmo y de desilusiones. De críticas, de comparaciones, de burlas... De noches con pesadillas y de días intranquilos. Vida, a veces te veo injusta, pero algo haría yo. Bien sabes que con 12 años la cabeza anda metida en un barullo de cosas.



Quiero pedirte, Vida, que sigas enseñándome la otra cara. Yo te quiero y me gusta vivirte y disfrutarte. Pero a veces es bien difícil... Aun así te doy las gracias por todo lo que me ofreces, por cada cosa que me descubres, por la fuerza que me das y por poder estar junto a los míos. Que me entienden, que me quieren...



Vida, acabo esta carta con una sonrisa, mi sonrisa de siempre, con la que vivo.



Besos,



Cucunmery



PD. No se te ocurra quitarme la sonrisa, me la diste el primer día y la voy a tener hasta el último.