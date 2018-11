Una mujer como tú; ¿vives loca por el trabajo?

Ser mujer en estos tiempos significa realizar múltiples actividades sin descanso. ¡Ufff! agotador. Somos de las primeras generaciones que combinan el trabajo con la familia, el deporte y con suerte algo de esparcimiento. Además de todo es necesario tener suficiente energía para llegar a casa organizar comida, limpiar, ordenar y aterrizar el día con pasión en la cama.

Hay muchos aspectos a cubrir para poder saborear ese tan anhelado éxito personal y profesional. En muchos casos terminas abandonando la parte personal para desarrollarte en el trabajo, esto es lo que le pasa al personaje principal de "Loca por el trabajo" una película protagonizada por Bárbara de Regil en la cual se muestran los sacrificios por los que pasa una mujer al querer tener un puesto importante.

La movie está entretenida, tiene algunas buenas puntadas y definitivamente ayudará a que más mujeres se animen a adquirir y probar juguetes sexuales, lo cual es una gran noticia para la evolución.. Aunque no puedo dejar de comentar lo terrible del audio, fue difícil mantenerme concentrada en la trama con esos diálogos regrabados, mal mezclados que le quitaron la naturalidad a toda la película. Que pena que tuvieran tantos problemas con la grabación de las voces.

Pero bueno, es momento de compartirles los #Luhtips para sobrevivir a esos días de exceso.

1. Agenda un momento al día en el que hagas algo para ti.

Regálate por lo menos un instante de tu día para hacer algo que tú quieras o que te guste. Literal agéndalo con alarma en tu celular y todo (se honesta: si no lo haces así, lo olvidarás). (Considera el probar lo que propone la película, estamos tan cerca del 2020 así que no deberías estar acomplejada al respecto, nadie tiene que enterarse.)

2. Tómate un break

No importa que estés cargada de actividades, si no descansas quemarás tu cuerpo hasta enfermarte y eso si te hará ocupar más tiempo fuera de circulación. Así que encuentra esas actividades a las que puedes decir que no, compromisos a los que no "tienes" que ir y regálate ese tiempo para ti.

3. Aliméntate bien

Es de las cosas más difíciles hoy en día, ya que la mayoría de la comida rápida que está disponible es chatarra y no aporta energía o nutrientes necesarios para la actividad de las #MGR (Mujeres de la generación de resistencia). Esto de la alimentación no es sólo por imagen o la presión que se maneja por ser "delgadas". Se trata de estar en balance físico para sentirte bien y darle a tu cuerpo y cerebro lo que necesita para cumplir tus metas. Cuando cambié mi alimentación, la frase estoy cansada apareció la mitad de las veces en mi cabeza, y no digo que nunca haya antojitos, el secreto es equilibrar lo que comes.

4. Respira.

Cuando estamos en el rush del día a día manejamos mucha tensión y nuestra respiración deja de ser efectiva, entonces comenzamos a jalar aire para sobrevivir en vez de respirar lo suficiente para que el cuerpo lleve a cabo sus funciones. Así que cuando venga a tu cabeza el estrés, busca respirar sin subir el pecho ni succionar el aire; simplemente inhala despacio sin que se escuche ruido al meter el aire tomando por lo menos 5 segundos para hacerlo y luego unos 6 segundos para exhalar. Revisa que tus hombros estén relajados mientras lo haces. Después de unas 5 repeticiones muy lentas, podrás pensar con mayor claridad.

5. Di no al drama

Dentro de la cabeza de una mujer está activa una voz que todo el tiempo encuentra algo por lo cual se sienta ofendida, se queje, critique o le afecte. Es importante reconocer que en ciertos días hormonales esto se multiplica y nos hace reaccionar de una forma digamos extrema o siendo honestas muy dramática a cosas que normalmente serían llevaderas. Porque así lo sentimos y vaya que es difícil de controlar. Pero vale la pena reconocer esos momentos cuando estamos exagerando (sólo por el simple hecho de que está en nuestra programación, o nuestro cuerpo está reaccionando a un estímulo químico que no controlamos) y buscar calma, porque esos eventos se convierten en problemas que ocuparán tiempo y energía que podríamos invertir en las actividades pendientes.

Estos son los primeros #LuhTips para esta era. Soy Luh Berumen, una #MGR como tú que siente, vive, lucha, ama, grita y resiste; estoy convencida de que uniendo el conocimiento y la experiencia de todas podremos hacer de este un mundo mejor, así que aquí estoy haciendo mi parte compartiendo con ustedes lo que me ha ayudado a salir de esos días de prisas, correderas y caídas mejorando mi rendimiento y calidad de vida.

Si tú también eres una #MGR (Mujer de la Generación de la Resistencia) escribe los temas que te gustaría ver en esta sección a mis redes sociales: Fb, Insta y Twitter: @luhberumen.