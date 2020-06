Una guía rápida para leer tu mano

La vida es aterradora y a veces buscamos fuentes externas para mayor comodidad ¡Aprende a leer tus mano!

Algunos miran a la religión, algunos miran a los placeres mundanos, y otros buscan respuestas en cualquier lugar que puedan, como en sus propias palmas. Por lo tanto, la quiromancia o lectura de la palma entra en juego.

Algunas personas creen que todas las manos y sus líneas pueden contarle sobre la ética de trabajo de una persona, mientras que otras creen que las manos pueden decirle mucho sobre múltiples aspectos de su vida.

Las personas que creen en la quiromancia, creen que las manos y sus líneas pueden contarte todo sobre la vida de una persona.

La lectura de la mano y sus líneas (también llamada quiromancia) tiene sus raíces en India, China y partes de Israel. Durante la Edad Media y el renacimiento, se pensó como una práctica supersticiosa. Sin embargo, la lectura de la palma de la mano continuó y algunos todavía disfrutan participar en la práctica incluso hoy. Tal vez sea todo una tontería, pero por otro lado, ¿No te da curiosidad?

No me sentaré aquí y pretenderé aceptar esta idea de que tus manos y sus líneas dicen algo sobre ti o tu vida, fuera del lenguaje corporal tradicional (Sherlock Holmes es un mejor "palmista" que cualquiera de estas personas, en mi humilde opinión).

Pero tampoco fingiré que lo sé todo. Por lo tanto, consulta esta guía rápida sobre cómo leer las palmas y toma una decisión:

¿Qué mano lees?

Hay mucho debate sobre qué mano debes usar al leer tus palmas. Algunos dicen tu mano dominante, algunos dicen la otra, y algunos dicen que cada mano revelará diferentes cosas sobre tu vida y rasgos de personalidad.

Por ejemplo, algunos piensan que las mujeres deben usar la mano derecha y los hombres deben usar la izquierda, mientras que otros dicen que simplemente debe usar la mano con la que escribes porque va a la mente consciente (dejando la otra mano para la mente subconsciente). Algunos piensan que la mano no dominante significa tu potencial y la mano dominante significa lo que has hecho con tu potencial (esto podría parecer más interesante).

Independientemente de la idea en la que creas, elige una mano y vamos a intentarlo.

¿Qué tipo de mano tienes?

¡Aprende a leer tus mano!

1. Manos de tierra

Generalmente son ásperas, rojizas y tienen características más cuadradas. La palma suele tener la misma longitud que los dedos.

Las personas con "manos de tierra" tienden a preferir aprender de la experiencia y los experimentos en lugar de los libros o en el aula. También tienden a apreciar mucho el aire libre.

2. Manos de aire

Son más rectangulares que cuadrados con dedos más largos y nudillos sobresalientes (también es común que tengan la piel seca).

Las personas con "manos de aire" tienden a preferir aprender de los libros, ya que son curiosas e intelectuales (más temas, más libros). Tienden a internalizar sus emociones.

3. Manos de agua

Las manos de agua tienen palmas que son más ovaladas y pequeñas con dedos largos y flexibles. La palma puede ser más ancha que larga.

Las personas con las "manos de agua" son las más inestables emocionalmente, les cuesta más manejar sus ansiedades (lo que las hace propensas al abuso de sustancias). Sin embargo, son quizás también los más artísticos.

4. Manos de fuego

Con dedos más cortos que el cuadrado creado por la forma de la palma y usualmente son de color rosado.

Las personas con las "manos de fuego" son enérgicas y decididas, lo que las convierte en grandes líderes. Pero pueden tener mal genio.

Tipos de líneas en las palmas

Casi todas las manos tienen estas cuatro líneas básicas

1. La línea del corazón

Esta línea a menudo se conoce como "la línea de amor" debido a su conexión con el romance en la lectura de la palma de la mano. Corre por la parte superior de la mano debajo de los nudillos y supuestamente puede contarte mucho sobre tu vida amorosa.

Según la quiromancia, una línea de amor corta indica una falta de interés en el romance. Si tu línea de amor comienza en tus dedos medios, puede significar que eres un amante egoísta, pero si comienza entre tu dedo índice y medio, significa que te enamora fácilmente.

Una línea recta puede significar que eres práctico cuando se trata de romance (y muy probablemente comprometido), mientras que una línea ondulada puede significar que eres un casanova.

2. La línea del destino

Ni siquiera todos tienen una línea de destino, así que no te preocupes si no la encuentras. Pero si lo haces, eres especial. Según la quiromancia, una "línea de destino" profunda significa que lo más probable es que estés controlado por el destino. Si esta línea se rompe de repente, muestra que has estado sujeto a muchos cambios en tu vida. Una línea que termina en la línea del corazón puede significar que tu trabajo se ve afectado por tus emociones. Una línea que comienza a unirse a la línea de la vida significa que tienes muchos sueños y eres emprendedor.

3. La línea de la vida

Contrariamente a la creencia popular, esta línea no tiene nada que ver con la duración de la vida. Más bien, esta línea muestra el bienestar general de una persona con respecto a su salud y bienestar general. De acuerdo a la quiromancia, si la línea llega hasta cerca de tu muñeca y es profunda, esto es un signo de vitalidad y si hay un círculo en tu línea de vida, es un signo de que has sido lesionado (u hospitalizado) en algún momento. Si la línea es más recta que curva y está muy cerca de tu pulgar, esto podría indicar que te mueves lentamente por la vida (posiblemente, que eres flojo).

4. La línea de la cabeza

Esta línea es un símbolo en quiromancia de la sabiduría o el intelecto. Una breve "línea de la cabeza" es un indicador de que le das más importancia a los desafíos físicos que a los mentales. Una "línea de la cabeza" ondulada significa que tienes una capacidad de atención corta y una línea larga y más pronunciada significa que eres un pensador profundo.

Una "línea de la cabeza" con curvas es un indicador de creatividad, mientras que una línea recta significa que eres realista. Una cruz o un círculo en esta línea indica que una crisis emocional te está afectando de alguna manera. Si la línea de la cabeza está cerca de la línea del corazón, significa que es probable que seas bueno para mantener relaciones.

¿Qué significan tus dedos?

Significado de la longitud de tus dedos

Dedos cortos:

Son un indicador de que deseas menos información sobre el mundo exterior que otros (especialmente con respecto a los consejos de otros). Tiendes a preferir confiar en tu propia intuición y tomar acción.

Dedos largos:

Además de hacerte lucir majestuosa, los dedos largos son un indicador de que estás más orientado a los detalles. Es posible que desees separar las cosas (literal y figurativamente) para que comprendas mejor las cosas antes de tomar decisiones. Es más probable que tiendas a ser más cariñoso(a).

Dedos abiertos:

Cuando tiendes a mostrar los dedos más abiertos (independientemente de su longitud), esto indica que eres un espíritu libre que no se rige por las "reglas" convencionales. Tiendes a seguir tu propio camino independientemente de lo que otras personas digan o hagan. Sabes que tu opinión es la única que importa.

TE PUEDE INTERESAR: Líneas de la mano que te dicen cuantos HIJOS tendrás

Dedos cerrados:

Cuando tiendes a mantener los dedos bien juntos (independientemente de la longitud del dedo), esto probablemente indica que estás más ansioso y menos abierto a nuevas ideas. Los dedos rígidos suelen indicar que no estás abierto a ningún cambio y que no quieres que te molesten.