Una dieta de frutas y verduras reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2

El consumo de frutas y verduras está relacionado con la reducción del riesgo de problemas de salud como enfermedades coronarias, derrames cerebrales y algunos tipos de cáncer, así como reducir el riesgo de desarollar diabetes; conoce los múltiples beneficios de seguir esta dieta.

Una última investigación encontró que las personas que regularmente comían más frutas y verduras en su dieta tenían la mitad del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con las que comían menos. Dado que la investigación muestra que la diabetes tipo 2 se puede prevenir mediante una dieta saludable, se pretendía saber qué tan importante es comer frutas y verduras como parte de eso.

Estudio de la dieta y la diabetes

Se realizó un estudio considerado el más grande del mundo que midió los niveles sanguíneos de vitaminas relacionadas con el consumo de frutas y verduras en una población. Este método de usar biomarcadores nutricionales objetivos (indicadores de ingesta dietética, metabolismo o estado nutricional que están presentes en nuestra sangre) elimina los errores e inexactitudes que afectaron los estudios anteriores.

También se les pidió a las personas que informaran qué alimentos específicos comían para compararlos con los datos de biomarcadores. Se siguió a un grupo de 340,234 personas de ocho países europeo y se estudió los biomarcadores en 10,000 personas que desarrollaron diabetes tipo 2, durante el seguimiento se comparó con 13,500 personas que no lo hicieron.

Resultados para reducir la diabetes

Se descubrió que cuanto mayor es el nivel de puntuación de biomarcadores, menor es el riesgo de diabetes tipo 2 en el futuro. Las personas cuyo puntaje de biomarcador se encontraba en el 20% superior de la población tenían un riesgo 50% menor de desarrollar diabetes tipo 2 en comparación con aquellos con puntajes más bajos. También se descubrió que comer alrededor de 66 gramos de frutas y verduras al día podría reducir en un cuarto el riesgo de diabetes tipo 2.

Dieta recomendada para la diabetes

Dado que las pautas dietéticas del Reino Unido consideran que cada porción de fruta o verdura tiene 80 gramos, el estudio muestra que comer incluso una porción por día podría tener beneficios para la salud.

Aunque cinco al día ha existido durante décadas, el consumo de frutas y verduras sigue siendo bajo. Solo una de cada siete personas mayores de 15 come al menos cinco porciones al día, y una de cada tres personas no come a diario.

La investigación destaca que la reducción del riesgo no se debe sólo a ciertos nutrientes o vitaminas. Más bien, los beneficios que se observan se deben a la combinación de múltiples componentes beneficiosos que se encuentran en las frutas y verduras.

Es bien sabido que las frutas y verduras son una parte importante para mantener una buena salud durante toda la vida, pero también sabemos que, en realidad, la mayoría de las personas no comen lo suficiente. El estudio muestra que incluso un pequeño aumento en la cantidad de frutas o verduras que consume en su dieta puede reducir significativamente su riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.