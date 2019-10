Una campaña de Discovery Home & Health para reflexionar sobre el cáncer de mama

#DateTiempo tiene como protagonistas a mujeres latinas que cuentan en primera persona cómo superaron el cáncer y todo lo que pueden hacer con su tiempo hoy en día, gracias a la detección temprana y tratamiento.

En México se contó con la participación especial de la actriz y cantante Daniela Romo, así como de diversas mujeres mexicanas de distintas edades y profesiones, que quisieron compartir sus historias de éxito en la lucha y supervivencia contra el cáncer de mama.

Además de la pieza que rotará en la pantalla de Discovery Home & Health a partir del 19 de octubre, estarán disponibles los testimonios completos de las participantes y referentes en Discovery.com y en @DiscoveryMujer.

El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias. Para entender mejor el cáncer de mama, debemos entender cómo se desarrolla cualquier cáncer.

El cáncer es el resultado de mutaciones, o cambios anómalos, en los genes que regulan el crecimiento de las células y las mantienen sanas. Los genes se encuentran en el núcleo de las células, el cual actúa como la "sala de control" de cada célula. Normalmente, las células del cuerpo se renuevan mediante un proceso específico llamado crecimiento celular: las células nuevas y sanas ocupan el lugar de las células viejas que mueren. Pero con el paso del tiempo, las mutaciones pueden "activar" ciertos genes y "desactivar" otros en una célula. La célula modificada adquiere la capacidad de dividirse sin ningún tipo de control u orden, por lo que produce más células iguales y genera un tumor.

El término "cáncer de mama" hace referencia a un tumor maligno que se ha desarrollado a partir de células mamarias.

Un tumor puede ser benigno (no es peligroso para la salud) o maligno (es potencialmente peligroso). Los tumores benignos no son considerados cancerosos: sus células tienen una apariencia casi normal, crecen lentamente y no invaden tejidos próximos ni se propagan hacia otras partes del cuerpo. Los tumores malignos son cancerosos. De no ser controladas, las células malignas pueden propagarse más allá del tumor original hacia otras partes del cuerpo.

