Una burka por amor ¿Qué estás dispuesto a hacer por la persona que amas?| Marisol Iturríos

La bookblogguer de Leamos un poco, Marisol Iturríos en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte la reseña de la novela Un burka por amor de Reyes Monforte (Editorial Planeta bajo el sello editorial Booket).

Reyes Monforte.

¿Alguna vez se han preguntado qué haría por amor? ¿Hasta dónde serían capaz de llegar por la persona que aman? Voy a plantearlo de otra manera, imagínense que están con la persona que aman, con su otra mitad, con el amor de su vida, con quien quieren pasar el resto de su vida, o como quieran llamarlo; son correspondidos, es una buena relación, ahora bien ¿Qué serían capaz de hacer por esa persona o ese amor?

Una burka por amor.

Cuando leí el título en la librería lo primero que pensé fue “otra historia al estilo -No sin mi hija-” la película de los 90´s donde una mujer estadounidense se ve atrapada por su esposo en Irán y debe huir con su hija. Cuando leí la sinopsis en la contraportada, me llamó mucho la atención, una historia real, donde de cierta manera se ve involucrada la autora, todo esto fue suficiente para decidirme y leerlo. Una novela que mantiene el interés del lector de principio a fin y en definitiva, no tiene nada que ver con la película antes mencionada.

“El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que tienen miedo, muy largo para los que lamentan, muy corto para los que festejan, pero para los que aman el tiempo es una eternidad” – William Shakespeare.

Trama

Es la historia (real) de María Galera, una joven española que vivía en Londres y trabajaba ahí como mesera. Es en este trabajo que conoce a Nasrad, con quien inicia una relación, María ama tanto a Nasrad que decide convertirse al Islam y adoptar todas sus tradiciones, asistir a la mezquita, leer el Corán y usar yihab (el velo con que se cubre el pelo. Todo esto lo hizo por voluntad propia, Nasrad nunca la obligó ni persuadió. Al poco tiempo se casaron y después esperaban su primer bebé.

Mientras estaba embarazada, Nasrad recibe una llamada de su familia en Afganistán, quienes le informan que su padre estaba muy enfermo y debía ir a despedirse de él. Solo serían quince días y el regresaría. Pero María no puede imaginarse estar tanto tiempo sin su marido y con el temor de la situación de aquel país para ella era inimaginable la separación, por lo que, a pesar de los intentos de persuasión de Nasrad, decide ir con él.

Al no haber vuelos a Afganistán, debía llegar a Pakistán y cruzar la frontera por tierra. El hermano de Nasrad los recibió en Pakistan y les dijo que lo mejor era contratar un niño que les llevara las maletas por las montañas, ya que los soldados si veían que llevaban algo de valor se los iban a “confiscar”. Llevaban todo en su maleta, todo su dinero, ropa y pasaportes.

Al cruzar la frontera, se dan cuenta que ya llevan bastante tiempo esperando sus maletas, por lo que Nasrad decide alcanzarlo. Sus peores pesadillas se vuelven verdad cuando encuentra la maleta tirada y abierta sin dinero y sin pasaportes. Eso significaba que quedarían atrapados en Afganistán por tiempo indeterminado.

María, vivirá en las condiciones más inhumanas en un pequeño pueblo afgano, pero está decidida a no irse sin Nasrad, por lo que preferirá quedarse en ese país en lo que encuentra una manera de que regresen todos.

En el otro lado del mundo, Reyes Monforte, periodista y escritora española, se encontraba en su programa de radio cuando recibió una llamada desde Afganistán, era María quien pedía ayuda para poder salir de ese país, en medio de lágrimas le hizo un recuento de las condiciones en las que vivía y como llegó ahí. Un radioaficionado anónimo se conmovió de su sufrimiento y estaba dispuesto a hacer más que solo escucharla.

Puntos fuertes

Aunque no es una novela histórica, si nos ayuda a conocer las condiciones en las que viven las mujeres en ese país, muchos de nosotros hemos escuchado o leído cosas en Internet, pero en esta novela conoceremos lo que es el día a día de una mujer en Afganistán, las situaciones desagradables y humillantes que experimenta María y miles de mujeres en países dominados por el Talibán.

En esta novela dramática (y también romántica) la autora un relato detallado y al ser un narrador omnisciente no solo nos describe los lugares, sino los pensamientos y sentimientos de los personajes, lo que permite ambientarnos y ponernos, a través de la prosa de la autora, el burka de María para poder vivir su experiencia como si fuera nuestra. No solo eso, también preguntarnos ¿Haría lo mismo por amor?

Sé que al leer esto muchos contestarían que no, pero como ya les he dicho en otras ocasiones, la lectura hace que te pongas en los zapatos de los personajes y tengas más tolerancia, razón por la cual les invito a leer esta novela les aseguro que tal vez no cambien de parecer, pero si entenderán a María.