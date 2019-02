Un piercing en la nariz dejó parapléjica a joven de 20 años.

Layane Dias, es una joven de 20 años que quedó parapléjica por un piercing en la nariz, pues el pasado mes de julio cuando celebraba sus prácticas en una pasantía y planeaba un viaje con su familia no se imaginaba lo que le pasaría, quédate y conoce su historia.

La joven a poco días de comenzar sus prácticas, empezó a sentir dolores muy fuertes en la espalda, por lo que tuvo que buscar medicación para conseguir e ir a trabajar, pero las cosas no funcionaron.

Los dolores fueron a empeorando, hasta que acabó por ser incapaz de mover las piernas, así como también varias partes de su cuerpo, de acuerdo con una entrevista a BBC Brasil.

El neurocirujano que atendió a la joven le explicó que una bacteria llamada Staphylococcus aureus, que es capaz de transmitir enfermedades a través de la sangre, había entrado en su organismo.

"El médico me preguntó si había tenido alguna herida en la nariz o algo similar porque, tal como me explicó, esa bacteria suele generarse en las fosas nasales. Fue entonces cuando le conté que me había hecho un piercing en la nariz el mes anterior", relató la joven.

De acuerdo al medico, el piercing fue la puerta de entrada de la bacteria a tu cuerpo, ya que no solo era una perforación, sino que hasta en tres ocasiones la joven se había puesto uno en el lado derecho de la nariz, pero fue hasta el pasado mes de junio, que decidió cambiar y hacerse uno en el lado izquierdo. Por primera vez le había salido sangre durante la perforación .

No sabia la causa de sus solores.

Además de esto también se le hinchó y puso roja la punta de la nariz, pero no le dio mayor importancia, pues pensaba que solo se trataba de un grano, hasta que le dio fiebre y un día se despertó con mucho dolor de espalda .

Días después hasta que ya se volvió demasiado fuerte, fue entonces cuando decidió ir al médico, por lo que le realizaron rayos- X en la espalda, pero el médico no vio ninguna anomalía a pesar de que la joven continuaba con dolores intensos en esa parte de su cuerpo. Hasta el día siguiente, tras despertarse de una siesta, ya no podo sentir sus piernas.

Su caso fue clasificado como grave y la trasladaron a un hospital en la capital del país, Brasilia, donde tuvo que tomar morfina para soportar el dolor, pero también le causaba alucinaciones y uno de los doctores suspendió el tratamiento.

El cirujano encargado de la operación, el doctor Oswaldo Ribeiro Marquez, cuenta que, aunque es raro, es posible que un piercing cause paraplejia .

"Puede darse en casos en los que hay alguna complicación en el proceso", asegura, a la vez que confiesa no haber visto algo así en sus 15 años de experiencia clínica.

Tras la operación, Layane no volvió a sentir ese dolor insoportable que le había acompañado en las últimas semanas. Una charla con el médico le dejó claro qué la había llevado a su situación actual. El piercing , la sangre, la infección y no haber acudido por ayuda a tiempo.