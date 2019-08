Un libro que describe la saga completa del Apolo 11

En julio de 2019 se cumplieron 50 años de la misión del Apolo 11, cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara sobre la superficie de la Luna. En esta obra, Eduardo García Llama –ingeniero que trabaja en la NASA, en Houston– nos cuenta esta odisea que va desde el lanzamiento de la nave hasta su vuelta a la Tierra. Y lo hace en forma de novela en la que hablan sus protagonistas (siguiendo las transcripciones oficiales del vuelo) y en la que diversos pasajes dan pie a la narración de episodios históricos relevantes en conexión con la misión y con la biografía de los astronautas, de anécdotas y experiencias durante el vuelo, y de los detalles más destacables que caracterizaron esta misión, desde el punto de vista tanto técnico como humano.

Eduardo García Llama es un ingeniero que trabaja en la NASA, en Houston.

Faster, further, higher (más rapido, más lejos y más alto). Era el lema que guiaba los actos y las vidas de los primeros aviadores y pilotos de pruebas, entre los que se seleccionaron los astronautas del programa Apolo que asombraron al mundo manejando los vehículos que permitieron tener una nueva perspectiva de la Tierra.

"El mundo de los pilotos de pruebas de los 60 era muy diferente al de los pilotos de pruebas de hoy en día. Antes volaban muchos aviones y muy distintos, y el riesgo se asumía de otra manera. Era habitual que murieran algunos durante las pruebas. Hoy no es públicamente aceptable que haya tanto riesgo", relata Eduardo García Llama (Valencia, 1971), un veterano ingeniero del Centro Espacial Johnson de la NASA que ha querido profundizar en las razones que llevaron a los tripulantes del Apolo 11 a jugarse la vida para conquistar el espacio.

Eduardo García Llama relata todo lo que se debió trabajar para que se lograra el sueño de la humanidad.

En su libro 'Apolo 11', reconstruye la misión "centrándose en los aspectos humanos, en el mundo del que procedían, la clase de personas que eran, sus personalidades y cómo era la relación entre ellos", explica delante del cohete original Saturno V, uno de los que no llegó a volar al cancelarse las misiones Apolo 18, 19 y 20, y que se exhibe en Houston.

"Para Armstrong, por ejemplo, que era una persona con una mentalidad muy técnica, lo mas importante no era salir de la nave y dar el primer paso sobre la superficie, sino alunizar. Pensaba que si algo pasaría a la Historia sería esa gesta", repasa.

Podría interesarte:

NASA comparte miles de horas de grabaciones de la misión Apolo 11

Por lo que respecta a la relación que se fraguó entre los astronautas, considera que "no se llevaban mal pero eran distantes entre ellos y había una cierta incompatibilidad de caracteres que no les afectó para hacer bien su trabajo, aunque sí evitó que tuvieran una relación más estrecha. Guenter Wendt, que era el jefe del equipo de cierre y trabajó estrechamente con ellos, llegó a decir que la del Apolo 11 fue la primera tripulación que no fue una tripulación. De hecho, en el viaje de regreso, se oye hablar mucho a Michael Collins con el Centro de Control de Houston en vez de con sus compañeros", señala.

El autor ha querido profundizar en las razones que llevaron a los tripulantes del Apolo 11 a jugarse la vida para conquistar el espacio.

Eduardo García Llama es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y Master de Ingeniería en Operaciones Espaciales por la Universidad de Colorado. Trabaja en la Sección de Dinámica de Vuelo y Diseño de Trayectorias en el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, donde forma parte del Programa Orión, que contempla el desarrollo de la nueva nave tripulada de la NASA con la que se volverá a la Luna y se viajará a Marte.

Ricardo D. Pat