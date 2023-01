¿Un futuro papá puede tener los síntomas del embarazo?

Los síntomas en el embarazo en las mujeres son muy conocidos, los cuales pueden empezar desde el primer mes de gestación.

Sin embargo, de lo que poco se habla es que los futuros papás también presentan síntomas similares; lo cual conocido como “Síndrome de Couvad”.

Te contamos un poco más sobre el tema para descubrir si es un mito o una realidad.

Síntomas de embarazo en futuros papás

Los síntomas del embarazo en mujeres son diversos, pero suelen tener similitudes de acuerdo al mes de gestación. Durante los primeros meses se presentan náuseas, cambios en el apetito y alteraciones hormonales que pueden impactar en el estado de ánimo.

En el caso de los hombres, los síntomas suelen presentarse durante el primer y tercer trimestre del embarazo e incluso permanecer algunas semanas después del parto.

Entre los síntomas más frecuentes detectados en los futuros padres están:

Náuseas.

Dolor abdominal.

Hinchazón.

Calambres en las piernas.

Dolores de espalda.

Cambios en hábitos de sueño.

Ansiedad.

Disminución de líbido.

¿Qué es el Síndrome de Couvade?

El padecimiento de uno o varios síntomas en futuros padres es conocido como Síndrome Couvade.

Este término fue acuñado en 1956 pero, a pesar del tiempo, aún resulta un síndrome poco conocido por la medicina y la psicología, debido a que no se presenta de manera tan regular e incluso se ha llegado a pensar que el aspecto geográfico y las costumbres podrían estar involucradas.

El Síndrome de Couvade es inusual de modo que algunas personas han planteado la posibilidad de que sea algún padecimiento médico, lo que es completamente equivocado, ya que no está considerado como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud; sin embargo, esto no quiere decir que la ciencia no reconozca su veracidad.

Se han realizado diversos estudios alrededor del mundo para lograr entender mejor a qué se debe la aparición de estos síntomas y el por qué no se presenta en todos los papás.

Estos estudios han arrojado que la empatía y la conexión emocional juegan un papel importante, además del estrés o preocupación de los padres ante la llegada de un bebé. Por otro lado, en el aspecto físico se han detectado cambios a nivel hormonal que podrían explicar algunos de los síntomas.

Aspectos psicológicos.

Como mencionamos, el Síndrome de Couvade puede tener un origen psicológico, el cual está directamente relacionado con las emociones de los futuros padres ante el embarazo de su pareja.

Se cree que una de las principales causas es la empatía con su pareja, ya que en ocasiones se ha encontrado que los hombres que presentan los síntomas, sostienen una conexión emocional mayor con su pareja.

Por otro lado, también se ha planteado la posibilidad de que sea la forma en la que los hombres muestran apoyo a su pareja, haciendo de los síntomas otra forma de decirle a la madre de su bebé: “te acompaño”, “estamos juntos”, “sigo aquí” o “comparto tu emoción”.

Así, el Síndrome de Couvade se convierte en otra forma de expresar emociones ante un acontecimiento tan importante como lo es tener un bebé con la persona que se ama.

Otro punto clave es el estrés y la ansiedad, principalmente para los papás primerizos.

Es conocido que los altos niveles de estrés tienen repercusiones en el cuerpo aún cuando no se está esperando un bebé. Ante esto, es posible que la preocupación por lo que viene genere síntomas comunes de estrés que se asimilan a los del embarazo.

Aspectos físicos.

Si bien el aspecto psicológico juega un papel importante, también se han detectado cambios fisiológicos que pueden estar ligados a la presencia de síntomas de embarazo en futuros papás.

Según los especialistas, los hombres también presentan cambios neurohormonales durante el embarazo de su pareja como:

Aumento de prolactina

Aumento de estrógeno

Reducción de niveles de testosterona

Incremento de niveles de cortisol (relacionados con el estrés)

Diversos estudios han planteado que la presencia de estos cambios se debe a que el hombre también se prepara para la llegada de su bebé.

En el caso de las mujeres embarazadas, se sabe que estos cambios hormonales están ligados a funciones específicas de supervivencia.

La prolactina ayuda a la producción de leche y el cortisol permite que la mamá esté alerta y pueda responder de manera rápida e intuitiva al llanto del bebé.

Para los papás aún no está clara la razón para este tipo de cambios, pero se piensa que también está ligado con el propósito de optimizar el cuidado del bebé.

¿Se necesita acudir al médico?

Aún no hay una explicación o motivo claro para la aparición de los síntomas de embarazo en futuros papás; sin embargo, no hay nada de qué preocuparse.

Se recomienda relajación y estrategias que reduzcan los niveles de ansiedad y estrés, además, hablar con tu pareja sobre tus inquietudes y sentimientos también puede ayudar a brindar tranquilidad.

