Un buen truco para tener una vida sexual excelente.

El deseo sexual no se mantiene estable a lo largo de nuestra vida. No se siente lo mismo en las primeras semanas de enamoramiento que tras diez años de convivencia, y es claro que después de largas rutinas de trabajo o escuela no mantenemos una vida sexual placentera.

Una vida sexual más placentera.

¡Es por eso que aquí está el truco para tener una vida sexual excelente!



Además el hábito de sueño correcto tiene muchos beneficios. Además, dormir bien durante la noche podría ser clave para mejorar la vida sexual de las mujeres, así lo asegura una investigación realizada por la Universidad de Pittsburgh.

Dormir bien mejora tu vida sexual.

Analizaron datos de 93.668 mujeres de 50 a 79 años, descubrieron que aquellas que dormían menos de siete a ocho horas cada noche tenían menos probabilidades de estar satisfechas con sus relaciones sexuales, en comparación con los que lo hacían más tiempo, según el informe publicado en la revista 'Menopause'.

Insatisfecha.

De esta manera el insomnio también pareció disminuir las posibilidades de que ellas se sintieran complacidas con el sexo que practicaban, descubrieron los investigadores. Si bien nadie sabe con certeza por qué no descansar lo debido produce estas consecuencias, la autora principal del estudio, la doctora Juliana Kling, tiene algunas ideas.



"Sabemos que dormir es realmente importante para nuestro organismo. El funcionamiento de nuestro cuerpo depende de ello", asegura la experta.

"La falta de sueño muchas veces dificulta la concentración. La actividad sexual proviene de las conexiones del cerebro, y si no estamos alerta y no podemos centrarnos, podríamos explicar algunos de los hallazgos del estudio"



Un mal descanso no solo afecta al género femenino, en el caso de los hombres también disminuye los niveles de testosterona, hormona que se encarga de la producción de espermatozoides y de mantener el deseo sexual activo y que tiene una función crítica en el desarrollo de la masa muscular y en la fuerza de los huesos.

Un mal descanso afecta la vida sexual de hombres y mujeres.

Otro estudio, realizado en la Universidad de Chicago, analizó en laboratorio el descanso de 10 varones jóvenes (de 24 años de media) durante una semana y confirmó que aquellos que dormían menos de cinco horas disminuyeron entre un 10% y un 15% sus niveles de testosterona. Los sujetos analizados mostraron niveles más bajos de esta hormona por la tarde, en el horario de 14:00 a 22:00.

Dormir menos, disminuye la testosterona.

Los hallazgos se pueden agregar a la creciente lista de razones por las que debemos priorizar el sueño, explica Rebecca Thurston, profesora de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh.

"Existe una relación entre las pocas horas para dormir y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y también sabemos que afecta los niveles de humor y ansiedad de las personas, así como la función cognitiva".