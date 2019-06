Un aborto y dos Princesas, la Reina Letizia quiere embarazarse de nuevo

Sí, la Reina Letizia luce espectacular a sus 46 años, y según lo que ella misma cuenta, goza de una salud envidiable, sin embargo, ¿es esto suficiente para tener otro embarazo? Al parecer sí, pues de acuerdo con medios españoles, Letizia está embarazada o está en busca de su tercer embarazo.

¿De dónde vienen estos rumores? Resulta que la Reina, durante la inauguración de la Feria del Libro en Madrid, ha comprado un ejemplar que lleva de título: La cocina de la fertilidad de Andrea Carucci; el cual promete lograr un embarazo tan sólo modificando la alimentación.

"Nunca es tarde. Comenzar una dieta sana fértil no solo nos va a llevar al objetivo de ser padres. Estaremos invirtiendo en la salud de nuestro futuro bebé".

La Reina Letizia podría estar embarazada

Evidentemente la fertilidad de Letizia ya no es la misma que hace 10 años, pero todo apunta a que está dispuesta a hacer lo necesario para tener otro heredero.

Pero ¿qué sucedería con sus otras dos hijas, Leonor y Sofía? Si el bebé fuera niña, nada; pero si fuera niño, ocuparía el lugar de su hermana mayor y se convertiría en el nuevo heredero al trono; según la Constitución española, un hijo varón siempre tiene prioridad en la línea de sucesión que una niña.

En caso de tener un hijo, este se convertiría en el nuevo heredero al trono

Ahora bien, aunque este embarazo podría significar un tercer hijo, la realidad es que no sería su tercer embarazo, pues Letizia estuvo preñada en 2002, antes de conocer a Felipe. De acuerdo con el libro “Adiós Princesa”, de David Rocasolano (primo de la Reina), la ex periodista abortó voluntariamente un año antes de comprometerse con el entonces Príncipe de Asturias.

Según lo relatado por el mismo Rocasolano, quien es abogado de profesión, fue la misma Letizia quien recurrió a él para deshacerse de las pruebas de su embarazo.

"Tuve un aborto hace un año en la clínica Dator de Madrid"

Pedida de mano a Letizia

Asimismo, la monarca agregó que no quería que nadie se enterara, pues significaría el final de su relación con Felipe.

"Fue una intervención de la que me gustaría que no se supiera nada. [...] No lo entiendes, si esto lo sabe la madre de Felipe, la boda es inviable".

Nueve días antes de que se realizara la petición de mano, el primo de Letizia logró conseguir los papeles de la clínica y los quemó en el fregadero de la cocina de su casa, sin embargo, aunque en ese momento logró salvar el matrimonio de los actuales Reyes, años más tarde traicionaría a Letizia por la espalda al publicar los hechos.

Adiós Princesa, David Rocasolano

