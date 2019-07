Alumna de CCH con parálisis cerebral es galardonada por la UNAM

Nataly Aldana Díaz tiene 18 años, nació con retraso psicomotor y parálisis cerebral infantil y fue galardonada por la UNAM y la Fundación de Apoyo a la Juventud IAP con la presea Ingeniero Bernardo Quintana Arrioja 2018.

“Me ha costado llegar hasta aquí. Nací de seis meses y medio y tuve muchos problemas de salud; los médicos dijeron que no sobreviviría ni 72 horas, y mira dónde estoy ahora, estudiando en el CCH. Muchos pensaban que no superaría las adversidades, y sí lo he hecho, con la ayuda de mi familia”, afirmó orgullosa.

Se encuentra estudiando el sexto semestre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y le gustaría estudiar Ciencias de la Comunicación, porque escribir es una de las cosas que más le apasiona, pero actualmente se encuentra disfrutando del galardón que le fue concedido por su capacidad y esfuerzo.

“Me siento muy orgullosa de lo que he podido conseguir y de mi promedio de 9.3”.

UNAM reconoce a estudiante de bachillerato con parálisis cerebral

De acuerdo con un comunicado de la UNAM, este reconocimiento se concede a estudiantes del CCH y de la Escuela Nacional Preparatoria en las categorías de excelencia académica, servicio, patriotismo, liderazgo y valor; este último el que le fue otorgado a Nataly.

Aldana Díaz decidió participar en la convocatoria porque sabía de sus logros académicos, así que realizó un expediente con su historia de vida y los avances que ha tenido a lo largo del tiempo; entre la documentación se encontraban papeles sobre cursos y reconocimientos, análisis clínicos y recetas médicas.

“También padezco de luxación de cadera, estrabismo diploide y posible glaucoma, pero creo que es sólo un reto más a superar”.

Entre los premios que recibirán los galardonados están: una beca mensual por un año, una medalla de plata, un viaje de liderazgo a los Tuxtlas, Veracruz, una computadora y acompañamiento psicológico y capacitaciones de emprendimiento por 12 meses; sin embargo, la autorrealización y las ganas de seguir creciendo son dos regalos que no se podrán superar.

“El Colegio me ha ofrecido muchas herramientas para mi desarrollo; me gusta porque aquí aprendemos a ser críticos y autónomos. Siempre hay que ser críticos para actuar con nuestro propio razonamiento sin que nadie nos diga qué hacer”.

