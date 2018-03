Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Tus ojos vuelven a engañarte con este tenis ¿rosa y blanco o gris y verde? Cuando pensábamos que la polémica del vestido que era azul y negro o blanco y dorado quedó enterrado surge una nueva polémica. Pues ahora tenemos un tenis que aseguran que es rosa con blanco pero lo ven gris con verde.

RT si la ves gris y celeste MG si la ves rosa y blanca pic.twitter.com/8HFeAsfWgv — Julio ☭ (@Vitalisioo) 10 de octubre de 2017

"Por desgracia, son rosas y blancas”.

¿Cuál es el truco?

"La constancia parcial del color hace que tendamos a ver los mismos colores aunque la iluminación varíe. Si llevamos una camisa blanca, la veremos blanca con independencia de si estamos al aire libre o bajo una bombilla de luz más amarillenta, por ejemplo. El cerebro compensa la iluminación del entorno y produce un resultado similar.”

¿De qué color es el tenis?

Al parecer tus ojos vuelven a engañarte con este tenis ¿rosa y blanco o gris y verde? Todo surgió en Twitter cuando un usuario publicó una foto y que ya se ha compartido miles de veces. El usuario desde que realizó la publicación ha creado todo un debate con una encuesta entre retuits y me gusta.Y hasta el jueves la respuesta de rosa y blanco iba ganando. Hecho que no conciben decenas de personas, pues “no encuentran el rosa por ningún lado”. El usuario de Twitter comentó que la imagen la saco de otra cuenta en Instagram (ambos son de memes) Y se presume que se trata de un tenis de la marcaPoniendo a prueba la imagen en Photoshop y la plataforma Imgr para analizar los colores de la foto, se revela que en efecto, es gris con verde. [caption id="attachment_796388" align="alignnone" width="560"]Imagen en Photoshop[/caption] [caption id="attachment_796389" align="alignnone" width="560"]Imagen en Imgr[/caption] Sin embargo el tuitero explicó que buscó el tenis en el catálogo de Vans y dijo:¡Así es! en la web de Vans hay tenis gris con blanco o rosa con blanco, jamás hay un tenis gris con verde. Por lo que el tuitero preguntó a Vans si solo era en España o en todas las tiendas del mundo, pero esta aún no se ha pronunciado.El truco que engaña a los ojos consiste en la ““. De acuerdo con el profesor de Ergonomía de la Universidad Complutense de Madrid, Julio Lillo Jover, funciona de la siguiente manera.Pero con la foto del tenis no es así, ya que sus tonalidades son ambiguas, de esta forma, no sabemos si fue tomada bajo una luz rosada o azulada, es decir, no proporciona la suficiente información o contexto para que el cerebro la interprete.