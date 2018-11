Tu siguiente oportunidad esta escondida.

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos habla de la importancia de como

Hace 14 años me dedicaba a dar clases de tenis en Beverly Hills. Me iba muy bien, pero la verdad ya llevaba más de 4 años y sentía que quería hacer algo mas con mi vida. La verdad me sentía perdido, y no sabía qué hacer.



Le preguntaba a mi mamá que me sugería y lo único que me decía era que confiara. Muy fácil decirlo cuando la otra persona no está en tu situación. Seguro te ha pasado.

Sueña en Grande.



No me quedo de otra más que confiar, pasaron varios meses y un día estaba en el gimnasio sentado en la bicicleta. Había una televisión enfrente; y yo le cambiaba al canal. Después de varios minutos me llamó la atención un canal hispano que nunca había visto. Apunte el teléfono que salía en la pantalla.



Esa noche llegué a mi departamento, mi mamá estaba visitando y le pregunté si había escuchado de ese canal. Me dijo que no, pero me sugirió que hablara para preguntar quién era el dueño. Yo no tenía ninguna intención de hablar así que después de varios días mi mamá me pidió el teléfono para marcarles.

Juan de Lascurain soñando en grande.

Después de unos días me dijo que teníamos una cita con el dueño de el canal. Yo le dije que yo no iba a ir. La verdad creía que era perder el tiempo. Al final me convenció y fuimos los dos. Las oficinas estaban en el centro de Los Ángeles, por fuera yo no veía que pareciera un canal de televisión. Entramos y nos pasaron a una oficina; esperamos varios minutos y salió el dueño.



Mi mamá estaba interesada en hablar con él ya que ella estaba organizando un evento para la comunidad hispana en San Antonio. Quería saber si les interesaba patrocinar el evento. El dueño de origen cubano comenzó a hablar con mi mamá. A los cinco minutos me volteó a ver y me pregunto que yo ¿a qué me dedicaba?

Dream Big World.



Le platiqué un poco del tenis y lo que había hecho antes. Se me quedaba viendo y después de unos minutos me dijo que porque no hacía un programa de televisión en su cadena. Lo primero que se me vino a la mente fue preguntarle cuanto me podía pagar.



Su respuesta no me llamó mucho la atención. ¡Nada! me dijo, somos un canal sin fines de lucro, por dentro mi cabeza me decía que no debía trabajar gratis, pero mi intuición, esa vocecita que todos tenemos, me decía que le dijera que sí. Después de discutir con mi mente, le dije que sí. Quede de entregarle un programa nuevo cada viernes de media hora y el lo iba a transmitir los sábados a las 9 de la mañana.

Mi primer programa de televisión

Salí de ahí y no sabía cómo comenzar, llegue a mi departamento y lo primero que hice fue escribir en una hoja en blanco de que se iba a tratar el programa. También escribí que iba a desarrollar una línea de productos entre otras cosas. Al día siguiente comencé a pensar cómo iba a producir y conducir este programa. No tenía cámara, ni equipo de edición, ni presupuesto.

Juan de Lascurain.



Mi primera idea fue de buscar compañías productoras en Hollywood para ver si me podían ayudar. Le marque a una que conocía y me dieron una cita. Días después llegué con el director a presentarle mi programa. Lo primero que me preguntó fue, cuál era mi presupuesto.



Me quedé pensando qué decirle, le dije que no tenía presupuesto. Se me quedaba viendo sin decir nada. Yo pensaba, seguro está pensando que estoy loco. Me pregunto qué experiencia tenía! Pensé en decirle mentiras, pero al final le dije la verdad. No tengo experiencia, es mi primer programa.

Continuará…